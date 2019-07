“El Pepo” sufrió un duro revés de la Justicia y sigue detenido

Rubén Darío Castiñeiras, alias “El Pepo”, sufrió un duro revés luego de haber protagonizado un accidente con su camioneta en la Ruta Provincial N° 63 a la altura del partido de Dolores, Buenos Aires, durante la madrugada del sábado, cuando se dirigía a realizar una serie de recitales en distintos locales bailables de la Costa Atlántica.

Esto se debe a que tras los intensos peritajes del siniestro en el que fallecieron dos personas, Nicolás Carabajal, un saxofonista de la banda, e Ignacio Abosaleh, productor de las giras del cantante de cumbia, la Justicia determinó que Pepo era quien se encontraba manejando el vehículo al momento del accidente.

Castiñeiras, quien está imputado por doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas, había negado estar a cargo del volante, y aseguró que uno de los dos fallecidos era quien conducía la camioneta Honda CRV blanca.

“Yo no manejaba. Manejaba el pibito muerto que está ahí”, expresó el artista y referente de la movida tropical cuando llegó la policía al lugar donde quedó destruido el vehículo.

La fiscal Verónica Raggio, titular de la UFI 1 de Dolores, contradijo al músico y aseguró que todo indicaría que habría sido él quien conducía la camioneta Honda al momento del accidente. Además la representante del Ministerio Público informó que no le pudieron realizar el control de alcoholemia, porque no contaban con alcoholímetros ni en Dolores ni en Chascomús.

Además del Pepo, la otra sobreviviente es Romina Cándias, corista de su agrupación de cumbia villera llamada La Banda Súper Gedienta, y ambos están internados en el Hospital San Roque de Dolores, aunque el cantante lo hace en calidad de detenido, ya que la fiscal Verónica Raggio, a cargo de la UFI N° 1 de Dolores, ordenó su prisión preventiva en el día de ayer, y en las próximas horas decidirá si continuará de esa forma.

Hasta el momento, se espera que el intérprete de grandes éxitos de la cumbia nacional preste declaración apenas sea dado de alta, ya que los investigadores del caso estimaron que el accidente se habría producido a raíz de una mala maniobra suya al volante tras querer esquivar algo que se cruzó en su camino, mientras que todavía se esperan los resultados de los análisis de sangre y orina a los que fue sometido.

Ayer por la tarde, el abogado Miguel Angel Pierri confirmó que representará a Castañeiras y viajó a la ciudad de Dolores para empezar su trabajo.

La fiscal imputó a “El Pepo” por homicidio culposo doblemente agravado, por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de vehículo a motor y por ser más de una de las víctimas fatales, y además por lesiones graves culposas doblemente agravadas.