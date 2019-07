Controversia política detrás de la nueva “colimba” de Bullrich

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendió la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores, y afirmó que “no es una colimba”, sino que lo definió como “un gran aporte a todos los jóvenes que necesitan un empuje”.

“No es una colimba, ese es un discurso que atrasa y quiere dejar a las fuerzas armadas fuera de la democracia, y eso no lo vamos a permitir”, dijo la funcionaria desestimando las críticas de la oposición y organismos de derechos humanos.

“Más que una bomba de humo, este Gobierno está dando un fuerte retroceso en los derechos de los ciudadanos. Esto será una colimba encubierta”, sentenció por su parte Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

“Más que un cambio de valores esto es un cambio de antivalores, la noticia es preocupante”, subrayó Pérez Esquivel a FM La Patriada.

Y destacó que “esto no ayuda a la democracia”. “Los valores democráticos se construyen en la escuela pública. La democracia está en crisis con el Gobierno de Macri. El Gobierno hace todo lo contrario a los valores democráticos, son ellos quienes ponen en riesgo la democracia”, advirtió el Nobel.

En una conferencia de prensa que brindó desde la cartera de Seguridad, Bullrich dio detalles del programa que el Gobierno presentó a través de la resolución 598/2019 publicada en el Boletín Oficial, que apunta, según el texto, a brindar “oportunidades de formación” en “valores democráticos y republicanos” a jóvenes de 16 a 20 años que se inscriban voluntariamente.

Según señaló el oficialismo, el Servicio Cívico Voluntario estará a cargo de Gendarmería y tendrá un formato de ocho encuentros (uno por semana) donde se abordarán distintas temáticas.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Millman, respaldó la creación del Servicio, al asegurar que se trata de una iniciativa pensada para “ayudar a los jóvenes” y “no para formar gendarmes”.

“Las actividades que van a tener los jóvenes son una serie de medidas que los ayuden ordenarse”, dijo Bullrich, y detalló entre ellas “talleres de orientación vocacional y primeros auxilios. Van a tener que entrar puntuales y despedirse con una canción adecuada a la bandera”, añadió.

Ante una consulta de la prensa, la ministra aclaró que el personal de Gendarmería que imparta el curso “va a estar desarmado”.

Ante una consulta de este medio acerca de qué implican exactamente los “valores democráticos y republicanos”, la ministra respondió de manera escueta: “Son muy claros, están en la Constitución”.

Los jóvenes interesados podrán inscribirse de manera presencial u online desde el 1 de agosto, por un lapso de un mes. Se prevé un cupo de 1.200 jóvenes, aunque desde Seguridad aseguraron que “se va a superar esta cifra”.

La medida comenzará a funcionar “a través de experiencias piloto”, que serán desarrolladas hasta fin de año, en varios puntos del país, entre ellos, Campo de Mayo, cuya sede fue visitada por el presidente, Mauricio Macri.

El predio elegido por el Gobierno para el lanzamiento del Servicio Cívico Voluntario operó como centro clandestino durante la última dictadura cívico-militar.

Según pudo saber este medio, las familias de las víctimas que pasaron por allí no fueron consultadas sobre los nuevos fines que tendrá el terreno.