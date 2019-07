Crimen del taxista: “Podrían darle perpetua al agresor”

El juez de garantías de La Plata, Juan Pablo Massi, aseguró ayer que Esteban Oscar González, imputado por el crimen del taxista Jorge Gómez en Ensenada, podría recibir cadena perpetua. “La situación procesal se agravó bastante porque antes estaba imputado por homicidio en grado de tentativa y ahora está imputado por homicidio agravado”, explicó Massi en diálogo con el canal de noticias TN. “Podrían darle cadena perpetua”, consideró.

El fiscal Juan Menucci dispuso el arresto de urgencia del acusado, ahora por homicidio agravado. Se encuentra detenido en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata y declarará hoy a primera hora.

González, quien practica karate, se había presentado el viernes voluntariamente en la UFI 5 de La Plata, acompañado por su abogado y tras dar su testimonio quedó en libertad, pese a la imputación de lesiones graves y a que la víctima estaba internada en grave estado.

El agresor se volvió a negar a declarar. “Ante esta situación más gravosa se permite excepcionar el criterio suspensivo que permite que la persona esté en libertad”, argumentó Massi, quién había declarado días antes las razones por las cuales no pudieron retener al acusado aún con los videos que muestran la agresión.

El magistrado había excarcelado al acusado al considerar que, según el Código de Procedimiento Penal bonaerense, las medidas restrictivas de la libertad deben aplicarse cuando exista riesgo de fuga del imputado o la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

“Yo no ordené dejarlo en libertad, yo ordené la detención, lo que pasa es que el fiscal me pidió homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa y yo entendí que no concurría el agravante de alevosía, pero ordené la detención por homicidio en grado de tentativa (esto previo a que la víctima muriera)”, había declarado el juez luego de explicar que no había sido una acción premeditada.

Movilización de taxistas

Taxistas de La Plata, Berisso y Ensenada encabezarán hoy una movilización a los tribunales penales de la capital bonaerense para pedir “justicia” por Jorge Gómez. El secretario general de Conductores de Taxis, Juan Carlos Berón, confirmó que bajo la consigna “Justicia por Jorge”, se movilizarán para “pedir que el asesino quede preso”.

“Queremos repudiar este tipo de hechos violentos. Este asesino mató a un trabajador y ya había golpeado brutalmente antes a un amigo. Hay que frenarlo porque es un peligro”, opinó Berón.