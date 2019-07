Macri: "No me veo ni un segundo gobernando sin Vidal en la Provincia"

A falta de menos de un mes para las PASO, el presidente Mauricio Macri continuó ayer sábado sus actividades de campaña junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, con quien instó a los precandidatos y a los militantes a contar todas las cosas que están sucediendo" a aquellos votantes que "dudan".

"A los que dudan les tenemos que contar todas las cosas que están sucediendo, sobre todo las que no se ven. Hay miles de pequeños detalles en los trámites que simplificamos, en los Puntos Digitales que habilitamos. En todas partes está pasando esto", sostuvo el mandatario durante la presentación de los postulantes de Juntos por el Cambio en la ciudad de La Plata.

En ese marco, el jefe de Estado puso en evidencia el rol vital de la Provincia de Buenos Aires en los comicios, ya que cuenta con cerca del 40 por ciento del padrón electoral.

"Todo lo que logramos fue porque hubo equipo. No me veo un minuto, ni un segundo pudiendo gobernar la República Argentina sin tener a María Eugenia Vidal como gobernadora en la Provincia de Buenos Aires", destacó el líder del PRO, en el acto realizado en un hotel de la capital provincial, fuertemente blindado por las fuerzas de seguridad.

Arenga para la tropa

Al igual que Macri, la gobernadora también arengó a los postulantes del oficialismo: "Somos millones los que en 2015 le dijimos basta a ese sistema que nos gobernó durante 28 años. Ahora no nos resignamos más, queremos otra cosa. Y vamos a ser esos mismos millones los que en estas PASO y en octubre le digamos a ese mismo sistema que nos pusimos de pie y queremos seguir cambiando y avanzar. Así que, todos a transmitir este mensaje y a no darnos por vencido".

Y agregó: "Esto no es una utopía, es lo que estamos haciendo. En estos tres meses tenemos que dejar todo, más que nunca. Este proyecto es valiente, es ambicioso y muy difícil, pero también es irrenunciable y necesario. ¡Cuento con ustedes!".

En tanto, el precandidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, definió a Vidal como una "gran gobernadora" y subrayó que "Juntos por el Cambio es lo nuevo, lo que viene en la Argentina, la idea de la unidad nacional como una idea espiritual, una idea necesaria para construir un país".

Previamente, el Presidente y la mandataria provincial habían encabezado la inauguración del Taller Ferroviario de Tolosa, que había cerrado en 2001.

"Esta revolución no puede parar, recién comenzamos. Todos sabemos que hay muchísimo más por mejorar", afirmó Macri, quien agregó: "Cuando pensaban que lo único que cabía era la resignación, de golpe cambió. Es increíble que durante 40 años el Estado no haya invertido en seguridad en el tren Roca. Para las personas que usan todos los días el tren, son 20 mil viajes, 20 mil viajes en que los pasajeros estuvieron abandonados a su suerte. Y hay gente que no tuvo esa suerte".