Advertencia de Lavagna por el “dólar artificial”

El ex ministro de Economía y precandidato a presidente por el frente Consenso Federal, Roberto Lavagna, criticó este jueves al gobierno por “tener un dólar artificial” y advirtió que eso “es un problema y las consecuencias van a estar para el próximo gobierno”.

El dirigente se mostró optimista respecto de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (Paso) al afirmar que “la mayoría de la gente no quiere votar ni al pasado ni al presente”.

Lavagna apuntó contra la gestión del presidente Mauricio Macri en materia cambiaria y señaló que “vuelve a cometer el mismo error que hizo cuando asumió, que fue tratar de domar el dólar”.

Por otra parte, advirtió en declaraciones a la radio AM 770 que “siempre falta tiempo para este gobierno para llegar a la tierra prometida, pero este año se perdieron 300 mil puestos de trabajo en blanco”.

Asimismo, sostuvo que “el tema de la inflación no tiene respuesta, hubo promesas de lluvia de inversiones y siempre se habló de que en un futuro iban a haber brotes verdes o que había que esperar al segundo semestre”.

El precandidato a presidente por Consenso Federal reiteró que su sensación es que “las políticas no van dirigidas a atender la preocupación de la gente” y mencionó sus dos principales propuestas: “Poner en marcha la economía y centralizar la educación”.

Lavagna se mostró optimista sobre el desempeño de su sector de cara a las Paso al destacar que “las encuestas dicen que el 40 por ciento prefiere no votar por ninguno de los dos polos de la grieta”, y manifestó que “al grueso de la sociedad argentina no parece satisfacerle votar por el pasado o el presente”.