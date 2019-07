Massa, en Junín: “El Gobierno ha hecho de la polarización un negocio para tapar su fracaso”

El líder del Frente Renovador y precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa, visitó ayer los distritos de General Pinto, Ameghino y Junín, y advirtió que los problemas que tiene que resolver el país están centrados en la “seguridad, educación pública, trabajo, y la economía”.

En Junín recorrió las instalaciones del CIBA de la Unnoba, junto al rector Guillermo Tamarit, y luego brindó una conferencia de prensa en el comedor universitario de calle Newbery, junto al precandidato a intendente Mario Meoni y la diputada bonaerense Valeria Arata, que busca ser reelecta por un nuevo período.

“La gran mayoría de los argentinos esperan que construyamos una nueva mayoría, convocarnos en la esperanza, para terminar con una etapa que le ha puesto un frío enorme a la economía, que ha destruido a la clase media, el poder de compra de los jubilados, no repitiendo los errores del pasado, respetando al que piensa distinto”, afirmó el tigrense.

Y llamó a “entender que el programa económico de la Argentina hay que construirlo en la Argentina, sentarse con el FMI, plantearle claramente que el acuerdo que ha firmado este gobierno es desventajoso para el país, un acuerdo que le deja a la Argentina una soga al cuello enorme para los próximos tres años y que hay que rediscutirlo en el tiempo, que no se puede pagar recortando jubilaciones, recortando empleos”.

Y añadió: “En la Argentina de hoy ganan mucha plata los que venden luz, gas, nafta, agua y tasas de interés, y el resto de la economía está destruida. Lo que no puede pasar es que tengamos tarifas en dólares y sueldos en pesos”.

“Parte de nuestro frente tiene que reconciliarse con el campo, abrazarlos y decirles que los necesitamos para poner de pie a la Argentina productiva, no queremos que les sigan pisando la cabeza con la presión impositiva”, sostuvo.

-Democracia: Usted planteó la necesidad de una tercera vía para romper con la polarización, pero hoy forma parte de un frente que se encamina a una elección muy polarizada, ¿qué piensa hoy de la polarización?

-Massa: La polarización existe básicamente porque el Gobierno ha hecho de la polarización un negocio para tapar su fracaso. El gerente de la Argentina hizo caer un 40% el PBI, devaluó la moneda a un tercio del valor que tenía hace tres años, lo endeudó de 20 a 80 por ciento del PBI, y los resultados desde el punto de vista de la gente no es que se traducen en nuevos hospitales, nuevas cárceles, mejor equipamiento para la policía, escuelas nuevas, una computadora para cada pibe en la escuela, todo eso no está. Evidentemente hay un fracaso contundente del plan económico de Macri, que lo paga la clase media, los trabajadores y los jubilados. Miren la fuga de capitales de la Argentina, todo lo que entró del FMI se lo llevaron afuera de nuevo.

-Democracia: Pero en algún momento la polarización hizo que usted declinara su candidatura.

-Massa: Mi responsabilidad era mucho más profunda, era tomar un camino que le diera a los argentinos la posibilidad de terminar con este gobierno, no el egoísmo de verme al frente en una boleta. Tengo 47 años, quiero ser presidente, pero hoy mi responsabilidad era ayudar a que en la Argentina haya un nuevo gobierno. Discutimos durante más de un mes y medio un programa, nosotros después del 10 de diciembre tenemos que estar bajándole los impuestos a las pymes, planteando que la educación tiene que ser una política de Estado, con la ciencia, la tecnología, la innovación; no puede ser que un becario del Conicet dependa de si un gobierno sigue o no para seguir con su investigación. Lo que me impulsó es ver cómo sufren los argentinos con este gobierno. Hoy hay 40 pymes que cierran por día y mil argentinos que se quedan diariamente sin trabajo. Qué tiene para mostrar el Gobierno si no es el ataque a la oposición, no puede mostrar un solo resultado.