El impuesto al plazo fijo recaudó $5.000 millones

El administrador Federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli, afirmó que por el impuesto a las Ganancias sobre la Renta Financiera, que este año se cobra por primera vez, ingresaron $5.000 millones sobre un total de 150 mil contribuyentes.

Cuccioli mantuvo una entrevista con radio Continental, en cuyo transcurso mencionó que la deuda morosa con la Afip, junto con los planes de facilidades de pago en curso, alcanzan un monto total de más de $350 mil millones.

“Sabemos que es un contexto difícil, es momento de estar muy cerca de los contribuyentes”, dijo el titular de la Afip, quien no obstante destacó que en materia de recaudación “venimos en una buena trayectoria, la tendencia es positiva”.

Precisó que la deuda morosa y los planes de facilidades de pago totalizan “más de $350 mil millones en la calle”, y que la evasión en el pago del IVA es del 33%, y que el objetivo principal es reducir este porcentaje.

“Nuestro plan a cinco años en la extrema digitalización”, afirmó Cuccioli, y señaló que “todavía es enorme el uso del efectivo en la Argentina”.

Sobre la presentación de declaraciones juradas y en especial del impuesto a las Ganancias sobre la Renta Financiera, que se realiza por primera vez, indicó que ingresaron $5.000 millones sobre un total de 150 mil contribuyentes. Por último, el administrador Federal de Ingresos Públicos afirmó que “se está estudiando tener algún sistema que incentive la bancarización de las transacciones inmobiliarias”, un sector donde todavía se utiliza el efectivo como medio de pago.



Más plazos fijos

Los depósitos a plazo fijo del sector privado crecieron en junio casi 3% respecto de mayo y cortaron de esta forma una racha de tres meses consecutivos en baja, según un informe elaborado por First Capital Group en base a datos del Banco Central.

Según indica el informe, la mejora registrada en los plazos fijos fue impulsada por la estabilidad del dólar y por el sistema de plazos fijos online para no clientes puesto en marcha por la entidad monetaria en mayo pasado.

“Ante el contexto de altas tasas de interés, con una tasa de política monetaria en torno al 60%, hasta los ahorristas más conservadores se vieron tentados a desprenderse de dólares para volcar sus tenencias a instrumentos denominados en moneda local”, explicó Augusto Quiñones, analista de First Capital Group.

Junto con el cambio de tendencia verificado en junio, otro dato de importancia fue que el crecimiento de casi 3%, un porcentaje ubicado a la par de la inflación esperada para el período, significó que por primera vez desde febrero último los plazos fijos mostraron puntos de incremento real.

Y otro factor que ayudó a potenciar los plazos fijos fue la decisión del Banco Central de posibilitar que las entidades financieras capten depósitos de clientes con los que no tienen relación contractual, con tasas ubicadas por encima del promedio del mercado.