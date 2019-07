Murió el ex presidente Fernando de la Rúa

El ex presidente Fernando de la Rúa falleció hoy a los 81 años en la Clínica Fleming, en el barrio porteño de Colegiales. El ex jefe de Estado se encontraba internado en grave estado y el pasado lunes su cuadro había presentado complicaciones cardíacas y renales, que agravaron su estado de salud.

Por una descompensación, que no pudo ser revertida, el ex mandatario murió en horas de la madrugada.

De la Rúa, dirigente de la UCR, fue Presidente de la Argentina entre el 10 de diciembre de 1999 y el 20 de diciembre de 2001.

El ex jefe de Gobierno porteño se encontraba en ese centro de salud desde el 28 de enero pasado, cuando había sido trasladado para recuperarse tras estar internado por 28 días en el Hospital Austral, donde había sido sometido a una angioplastía.

La última aparición pública del ex jefe de Estado había sido el 30 de noviembre pasado cuando había asistido junto a su esposa, Inés Pertiné, a la Gala del G20 realizada en el Teatro Colón.

En 2018, De la Rúa había sufrido dos infartos, uno en octubre y otro en mayo, aunque sus problemas cardíacos habían empezado en 2001 cuando todavía era jefe de Estado y en ese momento lo sometieron a una angioplastia para desobstruir la arteria coronaria derecha.

Otro antecedentes similares se produjeron en 2010 y 2014, cuando debió ser intervenido, al tiempo que en enero de 2016 había pasado por el quirófano pero en esa oportunidad fue por un problema en la vejiga.

Repercusiones políticas

Dirigentes de todo el arco político lamentaron hoy la muerte del ex presidente Fernando de la Rúa, varios de los cuales recordaron sus pasos por el Gobierno que encabezó el dirigente radical.

El primero en hacerse eco de la noticia fue el actual mandatario, Mauricio Macri, quien destacó a través de su cuenta de Twitter que "su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos".

"Lamento profundamente el fallecimiento del ex presidente Fernando De La Rúa. Un hombre que buscó siempre fortalecer la democracia de nuestro país. Mis condolencias a su familia en este duro momento", señaló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que durante el breve mandato de De la Rúa estuvo al frente de la carteras de Trabajo y de Seguridad Social.

A su vez, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, que ocupó el cargo de ministro de Turismo, Cultura y Deportes en la Presidencia del fallecido ex mandatario, expresó: "Falleció Fernando De la Rúa. Una vida de trayectoria democrática dedicada al servicio público. Honrado de haberlo acompañado en tiempos difíciles".

"Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Acompaño a su familia y amigos en este doloroso momento. QEPD", expresó la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, a través de su cuenta de Twitter.

El gobernador de Tucumán, el peronista Juan Manzur, contó que recibió la noticia "con mucha tristeza, mucha pena" y definió al dirigente radical como "un hombre de la democracia".

En tanto, su par correntino, Gustavo Valdés, envió su acompañamiento a la familia de De la Rúa, al que destacó como un "hombre de bien, con un profundo sentido democrático y una larga trayectoria en el radicalismo".

El mandatario cordobés, Juan Schiaretti, también se expresó al respecto: "Ante el fallecimiento del expresidente constitucional De la Rúa hago llegar mis condolencias y la del pueblo cordobés a su familia y también a los integrantes de su partido político".

Por su parte, el dirigente radical Ricardo Gil Lavedra, que ocupó el Ministerio de Justicia durante la Presidencia de De la Rúa, consideró que el fallecido ex mandatario fue "un hombre que dedicó toda su vida al servicio público. Fue un legislador extraordinario, muy buen jurista. Le tocó una etapa muy difícil cuando tuvo que conducir los destinos del país".

El ex diputado nacional de la UCR Juan Manuel Casella aseguró que el ex jefe de Estado "fue un hombre inteligente que se preparó toda la vida para ser Presidente. Fue honesto y serio".

"Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando De la Rúa. Mis condolencias a sus familiares y amigos", escribió el precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, en su cuenta de Twitter.

En el mismo sentido se expresó el postulante a diputado nacional Sergio Massa: "Mi saludo y condolencias a los amigos y familiares del ex presidente Fernando de la Rúa en este doloroso momento".

"Mis condolencias a la familia y amigos del ex presidente Fernando de la Rúa", manifestó el precandidato a vicepresidente por Juntos Somos el Cambio, Miguel Ángel Pichetto.