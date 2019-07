El fiscal electoral dijo que es “imposible” un fraude

El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello aseguró que es “absolutamente imposible” que haya fraude en las próximas elecciones, más allá del “efecto psicológico” de que los resultados parciales sean distintos que el recuento final.

Aunque reconoció que “siempre hay discusión sobre la posibilidad de fraude” y que puede haber “alguna maniobra” para alterar resultados, remarcó que se trata de hechos marginales, porque “en términos del resultado” no ve “mucha pata al tema del fraude”.

“Si hablamos técnicamente de fraude como volcar un resultado final distinto al obtenido, es absolutamente imposible”, aseguró Di Lello a la Radio 10.

“Lo que motiva la discusión es el cambio del software para acelerar los datos del escrutinio provisorio”, comentó.

Pero el fiscal dejó en claro que el viejo mecanismo de transmisión de votos para su recuento definitivo está vigente y será el utilizado en las elecciones presidenciales del 27 de octubre próximo.

“El acto material del escrutinio no cambia. Hay una acordada de la Cámara Nacional Electoral que reitera la vigencia del viejo mecanismo del recuento provisorio y el definitorio”, subrayó Di Lello.

“El sistema de transmisión de datos puede servir más como un efecto psicológico que otra cosa”, ya que se trata de “un dato que se esfuma con el paso de las horas”, agregó.

Consultado sobre si es posible que se anuncie un ganador la noche de las elecciones que luego sea revertido en el recuento definitivo, dijo que es “matemáticamente posible, pero no como producto de un fraude o de una maniobra”.

“El sistema electoral argentino tiene la participación de muchos, por lo cual cualquier maniobra que intentara hacerse requiere un concurso virtualmente imposible”, insistió

“Con la cantidad de partidos que hay, va a haber dos o tres fiscales de cada partido en el 99% de las mesas”, puntualizó.

Vale señalar que el kirchnerismo y el lavagnismo coincidieron en pronunciar las dudas que sobrevuelan el sistema de escrutinio y transmisión de datos de las elecciones y el miércoles que viene el frente Consenso Federal formalizará un reclamo ante la Justicia.

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, anunció que el próximo miércoles realizarán una presentación ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).