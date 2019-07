La oposición teme que haya fraude

La transparencia y seguridad en el recuento de los votos y la transmisión de datos de las elecciones PASO fue puesta en duda por distintos sectores de la oposición, que cuestionaron al Gobierno y alertaron sobre un posible fraude.

En ese sentido, el apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau, confirmó que solicitó a la Cámara Nacional Electoral que la empresa Smartmatic "no intervenga en las elecciones", al considerar que el Gobierno la "contrató de forma discrecional" y "genera incertidumbre con vistas a los comicios", luego de un fallido simulacro de transmisión de datos del escrutinio provisorio.

"Pedimos que esa firma no intervenga en las PASO. Ya fue una cosa rara su contratación, donde el Ejecutivo debió consultar y no lo hizo, y la contrató de forma discrecional. Sobre todo, teniendo en cuenta que nunca tuvimos problemas con el sistema electoral argentino, que permitió siempre la alternancia", dijo el apoderado, quien desde 1988 cumple esa función en los comicios.

Las declaraciones de Landau se enmarcan en el cambio de modalidad, propuesto por el Gobierno, de la transmisión de los telegramas que contienen los votos de los ciudadanos desde las escuelas, los que de esta manera se harían vía electrónica hacia el centro de cómputos, mediante esta firma. Landau denunció además que "el Gobierno contrató a 12 personas para esta tarea, también de dudosa procedencia porque son contratos temporales para esa elección".

"El Gobierno parado en ese vacío legal introdujo este elemento (la empresa Smartmatic) que nos va a llevar a que, en el escrutinio provisorio, la noche del 11 de agosto, nosotros tengamos nuestro propio número que indique que somos los ganadores y a través de los medios habituales por ahí comiencen a decir otra cosa", afirmó. "Yo quiero que la elección se de en paz, no quiero viajar por el mundo denunciando lo que ocurrió, no quiero llegar a ese extremo", dijo.

Denuncia de Consenso Federal

En tanto, desde Consenso Federal, el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de ese espacio, Alejandro Topo Rodríguez, advirtió que "está en riesgo la confiabilidad de la transmisión electrónica de telegramas" para las PASO del 11 de agosto y, de esta manera, se sumó a las críticas.

Consideró que el Correo Oficial de la República Argentina y Smartmatic, "la empresa contratada por el Gobierno para la transmisión, no estarían demostrando la efectividad que requiere el proceso, lo que pondría en riesgo su confiabilidad". En ese sentido, le pidió al gobierno nacional que tome "con seriedad y alta responsabilidad" el asunto.

Por último, anunció que el próximo miércoles Consenso -que lleva a Roberto Lavagna como candidato a presidente- realizará una presentación ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) "con el propósito de que se consideren estos aspectos, críticos para un normal proceso electoral".

El Correo se defiende

El director de Servicios Electorales del Correo Argentino, Adrián González, aseguró que el nuevo sistema de trasmisión de datos, a cargo de la empresa Smartmatic, tiene como objetivo "ser más seguro, menos costoso y más rápido" que el sistema anterior, y negó que las pruebas realizadas hasta ahora hayan sido "un fracaso", frente a las elecciones primarias PASO del 11 de agosto, y las generales del 27 de octubre.

González defendió el sistema de informatización que tendrá el operativo electoral a partir de tecnología que hará que cada colegio se convierta en un centro de transmisión de datos para agilizar tiempos y homogeneizar la carga de los resultados en todo el país.

"Con el sistema anterior, el Correo Argentino retiraba el telegrama y había que ir a la sucursal más cercana a transmitir, que podía estar a 1 cuadra o a 10 kilómetros, y ahora eso se hará dentro de la escuela, habrá un centro de transmisión en cada colegio, eso le da transparencia absoluta, además de ganar tiempo por una cuestión natural", dijo.