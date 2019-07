Pasajes: malestar en el oficialismo y en la oposición canje de pasajes por dinero en el Senado

Senadores nacionales del oficialismo y de la oposición deslizaron ayer a la prensa su malestar por la decisión de la Vicepresidenta de la Nación de suspender el canje de pasajes no utilizados de sus viáticos por dinero.

Por su parte, Gabriela Michetti se defendió: “Desde que asumí la gestión nos propusimos ordenar todo y dar mensajes de austeridad en el gasto político. Lo hablé desde el inicio con el presidente Macri y él me respaldó. Con él también había consensuado esto y me siento respaldada desde el primer día”, dijo a la prensa metropolitana, un día después de que se conoció el decreto administrativo 154/19 que puso fin al festival del canje de pasajes.

“¿Malestar? Lo hay. Pero más que nada porque son medidas inconsultas y notificadas casi después que a los medios, en un tema que genera debates desagradables”, aseguró por su parte una senadora de la oposición que, como resalta, se enteró por la prensa del decreto que eliminó el bonus con el que los legisladores contaban hasta ahora desde épocas inmemorables, según dio a conocer ayer el portal Infobae, que no brindó nombres de los senadores que se quejaron por la medida. En marzo se dio a conocer el “festival” de canje de pasajes en la Cámara alta, que podía llegar a rondar por encima de los $91 mil por senador.