Compensarán el apagón y en 45 días se sabrán los montos

Los usuarios del servicio eléctrico de la Argentina serán compensados por el apagón del 16 de junio que dejó sin suministro eléctrico a todo el país, y el Ente Nacional de Regulación de Electricidad (Enre) definirá en 45 días los montos y la forma en que se abonarán.

Así lo expresaron a Télam fuentes de la Secretaría de Energía y del Enre quienes señalaron que “los montos de las compensaciones surgirán luego de un análisis que realizará el ente contralor, para lo cual cuenta con un plazo de 45 a 60 días” y agregaron que el resarcimiento será igual para todos los damnificados sin distinción de horas que se haya permanecido sin servicio.

El sector eléctrico nacional cuenta, a febrero de 2019, con 14,8 millones de usuarios equipados con medidores (lo que permite estimar que se atiende a una población de 44,2 millones de personas) que conforman el universo de damnificados a los que se deberá alcanzar con las compensaciones.

Al mismo tiempo, las fuentes detallaron que “esas compensaciones serán financiadas con los montos de las multas que serán aplicadas a los responsables del apagón, luego de la determinación del Enre” a partir de los informes técnicos sobre lo ocurrido en la mañana del 16 de junio.

Si bien no se confirmó que las compensaciones se harán efectivas a través de las facturas que los usuarios reciben de las empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas que cubren el país, las fuentes señalaron que esa es la forma más efectiva y rápida de concretarlas pero no se puede descartar un pago efectivo como ocurrió en otras oportunidades.

Por otra parte, se aseguró que las compensaciones responderán al monto acumulado de las multas que se impongan pero no se tendrán en cuenta montos adicionales para resarcir los eventuales daños y perjuicios ocasionados por el corte de luz, para lo cual cada usuario deberá recurrir mediante una demanda judicial.

Finalmente, se anticipó que si bien la duración del corte varió de las pocas horas a más de un día, de acuerdo a las regiones del país e incluso dentro de las mismas localidades y ciudades, todos los usuarios “recibirán la misma compensación sin mayor distinción”.

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, al informar sobre el apagón en la Comisión de Energía del Senado, aseguró que la empresa transportadora de energía eléctrica Transener fue "un claro responsable primario" del apagón y declaró que hubo luego un "cúmulo" de fallas de parte de los generadores y las distribuidoras que terminaron en el "colapso" del sistema.

En el caso de la transportadora de alta tensión, el marco regulatorio establece un máximo de 10% de la suma de penalizaciones sobre la remuneración anual y del 50% de la remuneración mensual.