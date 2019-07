Alberto Fernández visitó a Lula: “No dudo de su inocencia”

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, visitó en la tarde de ayer al ex mandatario brasileño Inácio “Lula” da Silva, quien se encuentra detenido en la ciudad de Curitiba, y al término del encuentro, el dirigente peronista aseguró que no duda de la inocencia del histórico líder del Partido de los Trabajadores.

“Los argentinos tenemos un enorme reconocimiento y cariño por él, por eso su detención no nos pasa desapercibida”, indicó Fernández.

“Es un hombre de cuya inocencia no dudo, y que tiene derecho a estar en libertad. Entiendo que recibió una condena en base a hechos indeterminados”, señaló luego de concluir la visita, que realizó junto con el ex canciller de Brasil, Celso Amorim. Fernández agregó que la prisión del ex jefe de Estado del país más grande de América latina constituye “una mancha que el pueblo brasileño no merece”.