Ampliaron el procesamiento contra ex funcionarios por subsidios a los trenes

La Cámara Federal porteña confirmó la ampliación del procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios, acusados de haber cobrado coimas de empresas que a su vez recibían subsidios destinados al sistema de transporte ferroviario.

La sala I del Tribunal de Apelaciones confirmó “parcialmente” los procesamientos a la actual precandidata a vicepresidenta y a los detenidos ex funcionarios Julio De Vido, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, según el fallo al que accedió Télam.

En esta pesquisa, que es un desprendimiento de la causa conocida como “cuadernos de las coimas”, se investiga “el presunto pago indebido a funcionarios por parte de los empresarios titulares de las concesiones de servicios de transporte ferroviario, de un porcentaje de los subsidios recibidos del Estado”, recordó la Cámara.

Esta operatoria “aparece engarzada dentro de la estructura montada desde la cúpula del PEN con fines recaudatorios, que atravesaría al Ministerio de Planificación Federal y a distintas áreas de su competencia, incluida la Secretaría de Transporte”, agregó el fallo.

Los jueces dieron por probados tres hechos de cohecho y no nueve, como consideró el juez federal Claudio Bonadío al dictar los procesamientos contra la ex mandataria y los ex integrantes de su gobierno.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi aludieron a “deficiencias probatorias” y por ello concluyeron que “corresponde reducir a tres los casos de cohecho por los que deberán responder, siendo éstos aquellos que se han tenido por suficientemente acreditados”.