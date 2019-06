Renunció el embajador argentino en Brasil

El embajador argentino en Brasil, Carlos Magariños, renunció al cargo que ocupaba desde enero de 2016 para regresar al país a dedicarse a la actividad privada. Su salida de Brasilia se oficializará en los próximos días, informaron fuentes oficiales.

Por el momento, Magariños, desde la semana que viene, será reemplazado por el encargado de Negocios de la representación argentina en Brasil, Rodrigo Carlos Bardoneschi.

Según confirmaron fuentes del Gobierno, la decisión de Magariños de dejar la embajada en Brasil responde a un tema “estrictamente personal” y no tiene nada que ver con la gestión. De hecho, estuvo recientemente en la visita que realizó Bolsonaro a la Argentina, donde ratificó la alianza con el gobierno de Macri.

En esa visita, el embajador argentino en Brasil ya había adelantado al presidente su decisión de dejar la sede diplomática y hubo un intento de Macri por convencerlo de que extienda su decisión pero no hubo caso.

Lo cierto es que la renuncia de Magariños a la embajada en Brasil llega en un complicado momento ya que el Mercosur y la Unión Europea están definiendo la firma definitiva del acuerdo de libre comercio y para el gobierno argentino será relevante mantener una estrecha relación con la administración de Bolsonaro.

Magariños, quien cumplió distintas funciones en la Cancillería y en el exterior desde 1991, había sido designado por el presidente Mauricio Macri para la embajada de Brasil apenas asumió el gobierno.

Diplomático y empresario de perfil económico, Magariños estuvo detrás del reciente viaje del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la Argentina.

En el sector público, Magariños se desempeñó como director nacional de Comercio Exterior (1991-1992), subsecretario de Industria (1992-1993), secretario de Industria (1993-1996) y representante económico y comercial en Washington (1996-1997) durante la gestión de Carlos Menem. Fue también miembro del directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires cuando lo presidía Guillermo Francos, entre 2007 y 2011.

Argentina registró déficit bilateral desde el 2003; el máximo se alcanzó en 2017, cuando ascendió a u$s 8.563 millones de dólares. Pero en los primeros cinco meses de 2019 la Argentina marcó un superávit comercial con Brasil por u$s 211 millones, debido a las exportaciones por USD 4.487 millones e importaciones por USD 4.267 millones.

Según un estudio de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el comercio de Argentina con Brasil representó el 22,8% del total durante 2018, el máximo valor desde 2013, cuando alcanzó el 23,3%. Sin embargo, pese a que este registro supera el promedio de los años noventa (21,3%), aun no logra alcanzar el valor de la década del 2000 (23,9%).