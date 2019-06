Zulemita Menem descartó su postulación por la provincia de La Rioja

Zulemita Menem, hija del ex presidente Carlos Saúl Menem (1989-1999), descartó este miércoles ser candidata por la provincia de La Rioja en las próximas elecciones, luego de que su nombre sonara no sólo por Juntos por el Cambio, sino también por el espacio de Roberto Lavagna.

Si bien algunas fuentes aseguraban que Zulemita podría haber encabezado una lista en las Paso entre la UCR y Miguel Angel Pichetto, compañero de fórmula de Mauricio Macri, descartó por Twitter cualquier posibilidad de competir: “No soy candidata a nada y no lo seré”, escribió, categórica.

Las gestiones venían siendo manejadas por el embajador argentino en Perú, Jorge Yoma, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en función del armado oficialista en La Rioja. Yoma trabaja además en la organización de un acto de peronistas macristas para el próximo 28 de junio en Parque Norte. Incluso los dirigentes del PJ-macrista de La Rioja rechazaban la posibilidad de invitar a la hija del ex mandatario.