“Massa está más cerca de encabezar la lista de diputados”

Felipe Solá se refirió a la posibilidad de que Sergio Massa encabece la lista a diputados de la provincia de Buenos Aires por el armado del kirchnerismo para las elecciones 2019.

“Está entre dos situaciones, pero me parece que está más cerca de una que de otra: creo que va a encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que la estira y la estira”, afirmó en diálogo con Radio Continental.

El diputado nacional defendió la decisión del líder del Frente Renovador de romper con Alternativa Federal y sumarse al espacio de Cristina Fernández y Alberto Fernández para las Paso del 11 de agosto y las generales del 27 de octubre.

Sobre Pichetto

El ex gobernador de Buenos Aires señaló que no considera un “traidor” al senador nacional Miguel Angel Pichetto por haber optado por acompañar a Mauricio Macri en la fórmula de Juntos por el Cambio.

“No considero una traición eso. En el lío que había dentro de Alternativa Federal podía pasar que cada uno saliera para distintos lugares”, evaluó Solá.

“Alternativa Federal era un rejunte de figuras que tenían poco cada uno, pero competían entre sí y, por eso, terminaron de esa manera”, opinó.

“Eso no es nuevo sino el resultado de la decadencia de los partidos. Hoy las Paso son una primera vuelta y no tienen el sentido con el que se pensaron”, aseguró el líder de Red x Argentina.

Y marcó la diferencia con el Frente de Todos, que ahora agrupa a Unidad Ciudadana, el PJ-K y el Frente Renovador, entre otros partidos.

Críticas a Máximo

Además, se sumó a las críticas que cosechó la foto que compartió el diputado nacional Máximo Kirchner con el periodista Santiago Cúneo, a quien había denunciado por expresiones antisemitas. “Hay que decir que no”, remarcó.