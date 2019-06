Romero junto a Lavagna y Urtubey

El ex legislador y actual prosecretario Administrativo de la Cámara de Diputados de la Nación, Oscar Romero, acompañó al gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, y a Roberto Lavagna en el marco del el 198° aniversario del fallecimiento en combate del General Güemes.

Varias figuran nacionales llegaron a Salta para acompañar al Gobernador en el feriado de este lunes. Oscar Romero fue uno de ellos y compartió el palco principal con autoridades provinciales y figuras políticas nacionales como la diputada Graciela Camaño y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

A menos de una semana del cierre de listas, Romero le quitó importancia a las candidaturas y expresó su satisfacción por estar en Salta en una fecha importante. “Los salteños en particular, pero los argentinos en general, conmemoramos hoy (por ayer) a un hombre como Güemes, cuyos valores están más vigentes que nunca y tenemos el compromiso de imitar”.

Y agregó: “Me une con Salta un vínculo muy especial, por ser una provincia tan hermosa, llena de tanta identidad, de gente orgullosa de sus raíces y también por mi relación con legisladores y amigos como Pablo Kosiner, Miguel Isa, y el propio Juan Manuel (Urtubey), con quien tenemos un trato muy amistoso, que trasciende la política”.

Respecto de candidaturas, Romero dijo: “No es un día para poner energías en ese tipo de cuestiones más personalistas, ni es un buen momento para la situación del país andar haciendo jueguitos ni especulaciones como si se tratara de Game Of Thrones. La gente la está pasando muy mal y nuestra responsabilidad es construir una alternativa que no sea ni el fracaso de Macri, ni el pasado que representa Cristina. El lugar para defender ese proyecto es irrelevante”.

Pese a la centralidad de la conmemoración, trascendió que hubo reuniones políticas muy importantes de cara al futuro cercano de Consenso Federal de las que Romero fue uno de los participantes.