“En caso de balotaje, gana la tercera vía”

El precandidato presidencial de la alianza Consenso Federal 2030, Roberto Lavagna, que comparte la fórmula con el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, sostuvo ayer que “no hay ninguna duda” que si llega a la segunda vuelta se impone en las elecciones de fin de año.

“En caso de segunda vuelta no hay ninguna duda que gana la tercera vía. El tema es llegar a esa instancia. Todavía la campaña ni empezó”, dijo el ex ministro en una entrevista con la prensa metropolitana.

Al referirse a la alianza indicó que de ganar será un gobierno con “componente”

justicialista. “El componente estaría, sin la menor duda, pero en el marco de un gobierno de

unidad nacional. Por eso, al justicialismo hay que sumarle al Socialismo de Miguel Lifschitz y al GEN de Margarita Stolbizer, que han jugado un papel destacado en este proceso, y a mis amistades radicales”.

En tanto que sobre Urtubey valoró “que represente a otra generación” y que “se mantuvo firme en la vía del medio, a pesar de que, él lo reconoció, recibió ofrecimientos y no menores”, en relación a la propuesta de ser compañero de fórmula de Mauricio Macri.

Y asimismo indicó que el salto de Miguel Pichetto al oficialismo “es un tema terminado” y que no lo sorprendió por ser un síntoma del “debilitamiento de los partidos políticos” sin “discusión de programas”.