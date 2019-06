Se restableció el 98% del suministro eléctrico en el país

El 98% del sistema de energía eléctrica se encuentra reconectado a las 20.15, luego del corte que desde las 7 afectó a todo el país, informó hoy la Secretaría de Energía. En Junín, la energía volvió a las 19.55.

"A las 20.15 se encuentran normalizados 15.500 MW, aproximadamente el 98% de la demanda total prevista en el país", señaló el último informe de situación de la secretaría que conduce Gustavo Lopetegui. "Todas las áreas del país se encuentran vinculadas a través del sistema de transporte de alta tensión", indicó en un comunicado.

Aclaró que "los cortes remanentes se deben principalmente a problemas locales en estaciones transformadoras que están siendo atendidas por técnicos de las diferentes empresas, principalmente en el área Comahue".

Por la tarde, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en una conferencia de prensa que se realizó en el Palacio de Hacienda, lamentó el corte de energía eléctrica que afectó a casi todo el país, al que calificó de "anormal y extraordinario", y adelantó que habrá un conocimiento pleno de los motivos que originaron el siniestro en 10 o 15 días.

"Lamentamos los inconvenientes que están sufriendo los argentinos desde las 7 de la mañana por falta de suministro eléctrico", dijo Lopetegui al comienzo de la rueda de prensa que compartió junto a Carlos García Pereira, director general de Transener, y Jorge Luis Soto, subgerente general de Cammesa.

"Lo que sabemos a este momento -continuó- es que a las 7.07 se produjo una falla en el Sistema de Transporte del Litoral, fallas que ocurren con asiduidad tanto en el sistema argentino como en cualquier otro, no es algo anormal".

En ese sentido, amplió que "lo que sí es anormal o extraordinario y que no puede suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total".

Lopetegui afirmó que la "desconexión total se produce de manera automática, son las computadoras que rigen el sistema las que lo hacen" y explicó que se produce "cuando detectan desequilibrios que pudieran causar un daño mayor y en milisegundos se desconecta el sistema para protegerlo".

"Es decir que acá no hubo ningún alerta", reconoció el secretario de Energía y adelantó que ahora las empresas "tendrán entre 10 y 15 días para dar un informe completo de los motivos" que generaron este gigantesco apagón.

A partir de esos informes "vamos a tomar las medidas que se deban tomar para que no se repita y adoptar sanciones", en caso de ser pertinente. Explicó que el corte de suministro "se dio en un momento en que no había mayor demanda" y destacó que cuando hay "picos", las reservas de energía son del 11% "y esta mañana estábamos en un 20%".

Lopetegui consideró que se están "trabajando en todas las hipótesis" que puedan explicar los motivos del corte, si bien reconoció que la posibilidad de un ciberataque o un sabotaje, "no son las prioritarias". El secretario recalcó que el marco regulatorio prevé sanciones en el caso de que haya responsables de lo que haya ocurrido y las mismas las aplica tanto el ENRE como la secretaría de Energía".