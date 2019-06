Pichetto: “Va a haber mucho peronismo detrás de Macri”

El senador Miguel Angel Pichetto, precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, vaticinó que muchos sectores del peronismo se unirán detrás del presidente Mauricio Macri en busca de su reelección.

“Va a haber mucho peronismo detrás del presidente Macri, que es el que tiene los votos”, aseguró Pichetto al retirarse de un almuerzo que compartió en la costanera Norte con varios dirigentes que fueron peronistas y ahora integran el oficialismo, como el vicejefe del Gobierno porteño, Diego Santilli, y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

Pichetto también afirmó que el macrismo realizará “una convocatoria muy importante” a dirigentes del peronismo, y también envió un llamado de atención al justicialismo bonaerense al recordarles que el candidato de Unidad Ciudadana en la provincia, Axel Kicillof, “es un hombre del Partido Comunista”.

“Fue un reencuentro con muchos amigos y compañeros del peronismo que integran el gobierno. Y un primer paso para una convocatoria muy importante que vamos a hacer a los compañeros y compañeras del peronismo nacional para que se sumen a esta propuesta de unidad nacional”, dijo.

“Tengo experiencia en el Congreso y desde ahí voy a sumar para lograr los grandes cambios en la Argentina. Esta convocatoria tiene el sentido de unir a los argentinos”, destacó.

Pichetto reflexionó que en la Argentina “hay una discusión entre mayor democracia o algunas visiones del autoritarismo que pueden llevar a la Argentina a lugares muy complicados” y sostuvo la idea de debatir con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se postuló como precandidata a vicepresidenta del espacio Todos, detrás de su ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Y sostuvo que “puede ser interesante discutir con la ex presidenta porque eso puede aportar a que la Argentina analice con mucho detenimiento el voto”. “Estamos en una diagonal de la historia donde podemos volver a encontrarnos con una situación de aislamiento, de default o dar el paso a la construcción de un capitalismo moderno, de mejorar la vida de la gente”, expresó.