En el radicalismo cayó muy bien la apertura del espacio oficialista

Un peronista en la fórmula presidencial de Cambiemos no sorprendió al radicalismo, que ya le dio un guiño a la decisión de Mauricio Macri en la elección de Miguel Ángel Pichetto. Incluso, trascendió que en una “cumbre” mantenida el lunes entre el Presidente y el ex jefe del partido centenario Ernesto Sanz, se habría terminado de consensuar el candidato a vicepresidente de la coalición oficialista.

Asimismo, en la UCR aseguran que no reclamaron ese lugar para un partidario aunque si van hoy a una reunión para comenzar a definir nombres para las listas de diputados y senadores. Y si bien no lo aseguran públicamente, en el radicalismo estaría la idea de pedir la jefatura de Gabinete en caso de un nuevo periodo de gobierno o más ministerios.

El presidente del comité nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, evaluó como “positiva” la incorporación del senador peronista Pichetto como candidato a vicepresidente de Macri, ya que responde al pedido del partido de “ampliar el espacio político” de Cambiemos. “Toda ampliación de la coalición es positiva. Esa fue una de las demandas de la convención de la UCR, en Parque Norte. Seguiremos trabajando para lograr una mejor y más fuerte coalición de gobierno”, expresó el gobernador mendocino a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Andrés Lombardi, vocero de Cornejo, confirmó que serán cuatro los integrantes de la Comisión de Acción Política que hoy se reunirán en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete Marcos Peña o con el propio Macri, para avanzar en la confección de las listas a legisladores nacionales: Cornejo, Emiliano Yacovitti, Ernesto Sanz y Alejandra Lorden.

Sobre los rumores que la candidatura a vicepresidente sería para la UCR, Lombardi dijo que se trató de “un rumor que dejo trascender el Gobierno, nunca dijimos que sí a la vicepresidencia”. “Lo importante para la UCR es constituir una coalición de gobierno, no un frente electoral, con lo cual no tuvimos un nombre para ofrecer a la vicepresidencia, los rumores surgieron de Casa Rosada”, advirtió el vocero del gobernador mendocino. Por su parte, el senador y ex vicepresidente Julio Cobos apuntó que la designación de Pichetto como integrante de la fórmula presidencial “fue consultada” con la UCR. “No nos cae mal la figura de Pichetto. Lo conocemos de cerca, sus discursos y como se ha prestado a la gobernabilidad”, afirmó Cobos, en declaraciones a La Nación+.

“La UCR estaba pidiendo la ampliación de nuestro espacio político. Veíamos dificultad de con quién hacerlo y temíamos que, si no se hacía, iba a ser muy difícil tanto ganar las elecciones como gobernar el país. El escenario está muy polarizado”, agregó Cobos.

Por último, el ex ministro de Hacienda y Finanzas y afiliado a la UCR, Alfonso Prat-Gay, felicitó la decisión de incorporar a Pichetto a la fórmula y la calificó como la “apertura es la que necesita Argentina para encarar los desafíos de los próximos años”.

“El aporte de Miguel Pichetto fue esencial para la gobernabilidad de Cambiemos en los primeros meses de gobierno, en un momento muy complicado. Sin él aquellas primeras leyes hubieran naufragado”, aseguró Prat-Gay a través de un mensaje en Twitter.