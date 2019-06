Un diácono fue asesinado en su casa de Temperley

Un diácono de 52 años fue hallado muerto ayer, envuelto en sábanas y con al menos una herida cortante en su cuello en su casa de la localidad bonaerense de Temperley y se investiga si se trató de un homicidio cometido por alguien que conocía a la víctima, informaron fuentes policiales.

El hecho fue descubierto cerca de las 12.30, en su domicilio de Villa Galicia, ubicado en dicha localidad del partido de Lomas de Zamora, en la zona sur del conurbano.

Fuentes policiales informaron que a raíz de un llamado al 911, personal de la comisaría 8va. se trasladó hasta esa vivienda, donde halló el cadáver de Guillermo Luquin.

De acuerdo a los voceros consultados, el hombre era diácono de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, de la Diócesis de Lomas de Zamora.

Las fuentes señalaron que los policías fueron recibidos por el sobrino de la víctima, cuyo cadáver se encontraba envuelto en sábanas. Luego arribó al lugar personal del Servicio de Atención Médico de Emergencias (Same) que determinó que el diácono presentaba al menos una herida cortante en el cuello.

En tanto, los pesquisas señalaron que, a simple vista, no observaron signos de un posible robo en el lugar, al tiempo que el sobrino de Luquin explicó que no faltaba ningún elemento en la vivienda, agregaron las fuentes.

Además, los peritos no detectaron que los ingresos al domicilio hayan sido violentados, por lo que la principal hipótesis apunta a que la víctima conocía a su o sus asesinos y les permitió el ingreso, explicó un jefe policial que participa de la pesquisa.

Intervino el personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Carlos Baccini, quien inició actuaciones por “averiguación causales de muerte” a la espera de los resultados preliminares de la autopsia.