Manzur obtuvo amplio triunfo en Tucumán

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, quien contaba con el apoyo del kirchnerismo y del peronismo se imponía anoche con el 60% de los votos, sobre la candidata de Vamos Tucumán, la legisladora de Cambiemos Silvia Elías de Pérez, relegando a un tercer lugar al ex gobernador José Alperovich.

Manzur dijo anoche, poco después de las 22, que “ya hay una tendencia irreversible” en las elecciones provinciales y afirmó que la fórmula que encabezó para un nuevo mandato “se impuso en toda la provincia”.

“El porcentaje de votantes estaría superando el 85% en la provincia”, destacó el gobernador en declaraciones realizadas en Tucumán.

Y dijo: “Mando un abrazo grande a la fórmula del peronismo Alberto Fernández-Cristina Fernández”.

De esta manera, terminó de encolumnarse con el kirchnerismo y, tácitamente, agradeció el apoyo que le dieron desde ese sector después de entrevistarse con el precandidato presidencial, cuando el ex jefe de Gabinete estaba internado, días pasados, en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires.

En segundo lugar se ubicaba la referente de la Casa Rosada en la provincia, la senadora nacional de la UCR Silvia Elías de Pérez, que libraba una disputa muy cerrada con el ex gobernador José Alperovich. En efecto, mientras Manzur alcanzaba el 60,11% de los votos escrutado el 17,58 por ciento de las mesas en un escrutinio muy demorado, la legisladora obtenía 14,69% y Alperovich el 11,58%. Elías de Pérez denunció serias irregularidades en los comicios y la aparición de boletas truchas, que fue minimizada por la Junta electoral.