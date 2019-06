Massa propició “una amplia coalición opositora” y se acercó al kirchnerismo

Sergio Massa, líder del Ferente Renovador, pidió "una nueva mayoría" con "una gran y amplia coalición opositora" y deslizó su acercamiento al kirchnerismo, al subrayar que hay que "salir de la lógica amigo-enemigo, de los enfrentamientos históricos" entendiendo que todos deben "ceder algo, para construir para todos los argentinos".

"Para poner de pie a la Argentina necesitamos un programa de gobierno con políticas de Estado desde el 10 de diciembre. Primero las ideas, luego los nombres. Espero que entendamos que la esperanza se genera contándole a los argentinos no solo quiénes, sino con qué programa y con qué compromisos vamos a construir el futuro", sostuvo el referente opositor.

A través de su cuenta de Twitter, el tigrense publicó las "bases para una gran coalición opositora, plural y amplia para poner de pie a la Argentina", propuestas y visiones que envió "a todos los candidatos opositores".

En el texto, el ex diputado nacional remarcó "la necesidad de una coalición opositora" con partidos que, "en el respeto de orígenes y diversidad, une a la mayoría opositora y genera una nueva mayoría posgrieta".

Se debilita la “tercera vía”

Ese párrafo confirma su salida de Alternativa Federal y su regreso al PJ y al kirchnerismo, del que se distanció en 2013 con la creación del Frente Renovador, ante lo cual pidió: "Ser también profundamente autocríticos de nuestros errores y fracasos, porque borrón y cuenta nueva no curan “per se” las lastimaduras de nuestro tejido social".

"Tenemos además que animarnos a construir esa nueva mayoría para un nuevo gobierno sobre la base de valores, respeto a heterogeneidad, un programa de gobierno y competencia democrática sobre los liderazgos", manifestó.

Y añadió: "No se trata de qué lugar ocupa cada dirigente, sino cómo vamos a curar las heridas del fracaso, los errores y la soberbia de este Gobierno, que eligió un gobierno para pocos, lastimando a la enorme mayoría de los argentinos. Tenemos que animarnos a devolverle la esperanza a nuestro pueblo. A pensar en grande, sin vanidades".

El fracaso de Macri

Para dejar bien en claro su alianza con el PJ y el kirchnerismo, Massa resaltó: "Es más lo que nos une que lo que nos separa. Las evidencias del fracaso de (el presidente Mauricio) Macri son múltiples: una inflación descontrolada, una devaluación superior al 300%, una desocupación que roza los dos dígitos, una crisis industrial sin precedentes".

A escasos días del cierre de la inscripción de alianzas electorales, Massa planteó la intención de "representar a la enorme mayoría de los argentinos que está descontenta con Macri; dos de cada tres argentinos quieren otro Gobierno, otra política".

En ese sentido, habló sobre "el valor de las diferencias" y también acerca de "la madurez de saber" que pueden "avanzar en un mismo sentido cuando el objetivo es el bienestar común. Aun sabiendo que no tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero que estamos de acuerdo en que no podemos someter a los argentinos a cuatro años más de este fracaso".

Para finalizar el documento, expresó los "compromisos fundamentales y fundacionales de una Argentina que se pone de pie", entre los que planteó "el trabajo y el desarrollo económico inclusivo"; "la lucha contra la pobreza"; "la educación de calidad"; "la calidad de vida de los jubilados" y "la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista", entre otros puntos.

Massa aclaró que el eventual nuevo Gobierno "se compromete, sin fisuras, con el Estado de Derecho. Combatirá y evitará cualquier intento de manipulación judicial para lograr impunidad, así como se compromete a no promover ningún acto de hostigamiento político al resto de fuerzas políticas".