Junio: reducen costos de patentamiento en Buenos Aires

Durante este mes, los compradores de 0 km en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires no sólo acceden a descuentos ofrecidos por las automotrices y el Gobierno –en el marco del plan Junio 0 km–, sino también a un descuento adicional de hasta $22.500 en el impuesto a los Sellos, que los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta y de María Eugenia Vidal se comprometieron a eliminar provisoriamente para ayudar al impulso de las ventas de vehículos. Es un 3% en la jurisdicción porteña y 2,5% en la bonaerense.

Ambos gobiernos firmarán en las próximas horas las normas correspondientes por medio de las cuales quienes compren autos 0 km por hasta $750.000 no pagarán el tributo. La medida tendrá vigencia, en principio, durante este mes, en coincidencia con el tiempo de permanencia de las bonificaciones anunciadas, que en muchos casos superan las anunciadas de $50.000 y $90.000.

El valor del patentamiento hoy oscila entre el 5,5% y el 6% del valor del auto, por lo que la eximición del impuesto a los Sellos reducirá a la mitad este costo que deben afrontar todos los compradores de autos 0 km. “Es una cifra importante, que sumada a los descuentos va a generar un mayor movimiento desde ahora y hasta fin de año”, dijeron fuentes del sector.

El Gobierno nacional también invitó al resto de las provincias a que adopten medidas similares para bajar la carga impositiva sobre la compra de vehículos, pero Buenos Aires y la ciudad fueron las primeras que avanzaron. El resto está analizando y todavía no tomó ninguna decisión. El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires informó que la norma se firmará el lunes y que entrará en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial.