Murió a los 74 años el empresario y ex banquero Raúl Moneta

El empresario y ex banquero Raúl Moneta falleció ayer en Buenos Aires luego de padecer una larga enfermedad, a la edad de 74 años, según confirmaron fuentes vinculadas a su entorno.

Moneta tuvo una larga actuación en el sector financiero durante la década de los 90, al frente del ex Banco República, nacido de la compañía financiera República, fundada por su padre.

En 1987 adquiere una estancia en Luján, perteneciente a la familia Guelar y la convierte en una cabaña dedicada a la cría de ganado vacuno, llamada “Estancia Villamaría” y un haras, llamado “Estancia La República” dedicado a la cría de caballos criollos, con los cuales era un activo participante anualmente en la Exposición Rural de Palermo, donde obtuvo numerosos premios.

Moneta fue un activo protagonista de los negocios en la década del 90, durante la gestión del ex presidente Carlos Menem, donde participó de numerosos procesos de privatizaciones de empresas y entidades financieras. El más destacado de estos negocios fue la privatización del Banco de Mendoza, con Daniel Vila y José Luis Manzano.