Lavagna rompió definitivamente con Alternativa Federal

A una descarga furiosa de críticas pronunciadas casi en términos irreconciliables por el senador nacional Miguel Pichetto, Roberto Lavagna ayer añadió la versión de que busca al diputado oficialista Martín Lousteau para una candidatura y abrió su local de campaña en Buenos Aires. Todos esos elementos terminaron por hacer trizas su integración a Alternativa Federal y confirman, a menos de una semana del cierre de alianzas, que será otra opción para las Paso de agosto.

El jefe del bloque peronista del Senado y precandidato a presidente por Alternativa Federal, Miguel Angel Pichetto, dijo que Lavagna “no tiene visión política” y lo acusó de haber “desintegrado” al peronismo no kirchnerista.

“Roberto Lavagna es una figura económica muy respetada, pero no tiene visión política y prácticamente ha desintegrado el espacio de Alternativa Federal”, afirmó Pichetto.

En declaraciones hechas en el Rotary Club de Buenos Aires, Pichetto aseveró que el peronismo no kirchnerista hizo “un esfuerzo para construir un espacio democrático por el medio” por lo que cuestionó “la falta de visión política de algunas personas”.

De ese modo, el senador nacional fustigó la conducta de Lavagna, quien en principio había asegurado que jugaría dentro de Alternativa Federal y luego, tras varias idas y vueltas, armó su propio espacio (Consenso 19) con el socialismo, el radicalismo antimacrista y el GEN de Margarita Stolbizer, porque no quería competir en las Paso contra otros dirigentes del mismo espacio.

Por su parte, el economista subrayó anoche al inaugurar su local partidario que “estamos donde queremos estar cuando anunciamos Consenso 19: Somos una alternativa. Ni con Macri ni con Cristina. Somos un país con recursos y tenemos que ponerlo de pie”.

En forma concisa descartó su paso a otro espacio y se clasificó como opositor, algo de lo que duda al referirse en privado a Alternativa Federal, según una versión aparecida ayer en el portal Infobae.

Según el diario digital, “a Lavagna le gustaría que Lousteau formara parte de su espacio. Incluso cree que podría ser el candidato a jefe de Gobierno porteño de Consenso 19. Pero, al mismo tiempo, sabe que el economista debe resolver el lugar que quiere ocupar y que al día de hoy no está seguro de en qué espacio poner los dos pies”.

No obstante, “comparte la mirada sobre lo que hay que hacer con la economía a mediano plazo y la forma de generar cambios en una gestión de gobierno”.

Lousteau en tanto, forma parte del radicalismo porteño y vota a favor del Gobierno en Diputados.