Juan Manuel Urtubey no descartó una colectora con María Eugenia Vidal

El gobernador de Salta y precandidato presidencial por Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, no descartó que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal lleve la boleta presidencial de su espacio además de la de Cambiemos.

“Nunca toleré que venga nadie de afuera de mi provincia a decirme cómo se arma la lista, yo no voy a tener un gobernador en Buenos Aires, la dirigencia de esa provincia tendrá el candidato que le parezca y me apoyará o no a mí. La lógica es diferente. Aspiro a que la dirigencia de la provincia de Buenos Aires, organizada, resuelva acompañarme o no, obviamente espero que me acompañe. Pero en definitiva el proceso es inverso“, sostuvo el funcionario en una charla en la Universidad Austral.

La frase del funcionario se produjo tras las versiones que indican que Mauricio Macri le dio el visto bueno a Vidal para formar parte de ambos espacios.Ahora bien, la posibilidad de que la gobernadora integre dos listas hoy en día está impedida por un decreto firmado por el Presidente que impide las listas colectoras.

Sin embargo, los cambios en el escenario electoral y el impacto de la fórmula Fernández-Fernández obligó al gobierno a repensar su estrategia electoral.

Ahora, al ser consultado sobre la posibilidad de que Alternativa Federal apoye a Vidal en caso de que la gobernadora de el visto bueno, Urtubey explicó: “Lo vi en los medios pero no me consta, no tengo la menor idea y no me parece responsable opinar de algo de lo que no participo. Entiendo que la ley no permite ese tipo de cosas”.

Por último, se refirió a la indefinición de Sergio Massa, que podría sumarse al kirchnerismo y exresó: “No hablé con Massa, no tengo la menor idea. Si tiene voluntad de competir como candidato a presidente lo haremos, yo ratifico mi candidatura. Pero no tengo la menor idea de la posición que vaya a tomar. Lo último que sé es que iba a participar de este espacio pero después aparentemente podría haber otra alternativa”.