El oficialismo correntino ganó las elecciones legislativas

El frente ECO, que encabeza el gobernador radical Gustavo Valdés, se impuso ayer con amplio margen en las elecciones a diputados y senadores provinciales, y le otorgó al oficialismo nacional del presidente Mauricio Macri la primera victoria del año.

Con el 40% de las mesas escrutadas, Encuentro por Corrientes se imponía en la categoría senador provincial con el 60,77% de los votos, seguido por el Frente para la Victoria, que alcanzaba el 18,59%.

En tanto, para diputados, ECO sacó el 60,69%, seguido también por el FpV, con el 18,59%.

Valdés celebró el triunfo de Encuentro por Corrientes e hizo un llamado a "seguir trabajando para profundizar el cambio".

"Somos el partido de las libertades cívicas y la democracia, que gobierna para el bienestar general, y si nos aliamos con quienes comparten nuestra vocación, como en ECO, la sociedad nos acompaña", resaltó el mandatario provincial.

En su cuenta de la red social Twitter, el radical agradeció las felicitaciones del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, del presidente de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y del vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, entre otros, por el triunfo en su distrito.

"Ahora a trabajar juntos para profundizar el cambio", resaltó Valdés, antes de que se conocieran los primeros resultados oficiales.

Y agregó: "Estamos en el camino correcto, trabajando para afianzar el cambio que elegimos los correntinos".

Si bien el sello en Corrientes no fue Cambiemos, la victoria de ECO le dio un motivo de celebración a la Casa Rosada, luego de que sus candidatos en las primeras elecciones provinciales no resultaran ganadores.

En la elección de este domingo se eligieron 15 diputados y 5 senadores provinciales, además de concejales.

El oficialismo llevó como candidatos al ex ministro de Hacienda provincial, el radical Enrique Vaz Torres, para el Senado, y al liberal Pedro "Perucho" Cassani, para Diputados.

El peronismo compitió disperso con cinco listas, siendo el FpV el sector mayoritario, con el ex intendente Fabián Ríos, quien se postuló como candidato a concejal de la capital, y Martín Barrionuevo, alineado con el senador Carlos "Camau" Espínola, como candidato a senador provincial.

En tercer puesto quedó Unida Correntina (9,94%), seguido por Avancemos (5,62%), Alternativa Federal Correntina (2,48%) y Juntos Podemos (1,73%).