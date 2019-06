El precandidato presidencial del peronismo Alberto Fernández advirtió que "la Argentina está en un default encubierto", mientras criticó el "estrago económico de proporciones" que, según sostuvo, provocó el Gobierno. "La Argentina está en un default encubierto", afirmó el ex jefe de Gabinete, quien pidió mirar "los índices de actividad económica y la tasa de desempleo" en el país.

El dirigente peronista consideró que la administración de Mauricio Macri creó "un problema inconmensurable en la economía". El ex funcionario también se refirió al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que según el INDEC fue de 3,4 por ciento en abril, mientras acumuló a lo largo del primer cuatrimestre del año un aumento del 15,6%. En ese sentido, cuestionó: "Festejan una inflación del 3 por ciento mensual. Estamos en un estrago económico de proporciones". Según su criterio, "a quien le toque llegar va a encontrar un país muy parecido al del 2003".

“La decisión es de Sergio”

Alberto Fernández insistió en que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, tiene en sus manos la decisión de sumarse al frente opositor que construye el peronismo y señaló que "ahora hay que empezar a hablarle a la gente, convocarla, darle tranquilidad".

"Massa está en la misma situación que todos aquellos que hasta acá no han llegado al frente que queremos construir: está invitado, queremos que participe, que se sume, creemos que es importante, pero la decisión está en él", sostuvo el ex jefe de Gabinete. En ese sentido, remarcó: "He hablado muchas veces con él, le dije lo que creía, pero la decisión es de Sergio”.