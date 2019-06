El precandidato a presidente del kirchnerismo Alberto Fernández viajó a Uruguay para mantener una serie de reuniones, entre ellas un encuentro con el ex presidente de ese país José “Pepe” Mujica. Pero tras esa reunión, Fernández confirmó a Infobae que pretende competir con Sergio Massa en las primarias del 11 de agosto: “Ya lo dije mil veces, estoy dispuesto a competir con Massa en las Paso”.

Las declaraciones de Fernández llegaron 24 horas después de que, en el marco del congreso partidario del Frente Renovador, Massa dejara abierta la posibilidad de un acuerdo con Unidad Ciudadana de cara a las elecciones presidenciales.

“Estoy para liderar si me toca liderar, pero también estoy para empujar el carro desde donde sea porque tenemos la responsabilidad de reconstruir nuestra patria. Nuestra decisión es transformar a esa mayoría de argentinos que quieren un nuevo gobierno en una mayoría política para construir ese cambio de gobierno, tenemos que transformar ese enojo en votos de esperanza, el sufrimiento en participación de la gente, el miedo y la desesperanza en la construcción de una mayoría arrolladora que le ponga final a estos cuatro de años de fracaso de Macri”.

“La mayoría actual política no es suficiente y hay que generar una nueva, grande, ganadora, hay que ampliar esta coalición opositora y poner en marcha la esperanza de millones de argentinos. Comparto con Cecilia (Moreau, una de las oradoras) que Argentina necesita una coalición amplia, diversa, generosa, que ponga definitivamente las ideas y el programa de gobierno”, destacó el ex intendente de Tigre el jueves.

El precandidato a presidente del kirchnerismo viajó a Uruguay y se reunió con el ex mandatario de ese país José “Pepe” Mujica en las afueras de Montevideo. “Vuelvo a encontrarme con un viejo amigo, un maestro y una gran fuente de inspiración para la misión que nos espera a los argentinos #EntreTodos”, publicó Fernández en su cuenta de Twitter, junto a una foto del encuentro con Mujica.

“Más cerca que ayer”

Por su parte, el jefe del bloque de diputados del PJ-FPV, Agustín Rossi, consideró que “hoy estamos más cerca de (Sergio) Massa que ayer”, luego del congreso del Frente Renovador (FR), donde el ex intendente de Tigre pugnó por la conformación de “un gran frente opositor”.

“Hoy estamos un poco más cerca de Massa que ayer, lo celebro”, definió el ex ministro de Defensa en diálogo con FM Futurorock, a modo de balance del cónclave renovador de ayer, en Parque Norte.

Además, Rossi sostuvo que “cualquier diferencia con el FR se puede resolver en unas Paso”, al dejar abierta esta posibilidad, en sintonía con las declaraciones formuladas esta mañana por el diputado massista Diego Bossio, quien se pronunció en el mismo sentido.

“Celebramos la decisión de Massa y del Frente Renovador, necesitamos una coalición lo más amplia posible”, insistió.

Y afirmó que para él, existe un “posicionamiento del Frente Renovador de mayor cercanía”.