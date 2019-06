Lagarde se refirió irónicamente a la ex presidenta

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, consideró que “la gente cambia con el paso del tiempo” al referirse a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y aseguró que la función del organismo no es “apoyar, anticipar o temer cualquier cambio político”.

“La gente cambia con el paso del tiempo dependiendo de si están haciendo campaña o están en sus cargos”, señaló Lagarde durante una entrevista con la señal televisiva CNN en español.

De esta forma respondió la titular del FMI cuando se le consultó si el nombre de la ex mandataria generaba nerviosismo en la entidad de crédito internacional en función de sus antecedentes políticos.

“No estamos aquí para apoyar, anticipar o temer cualquier cambio político: estamos aquí para ayudar a la economía y ayudar a la gente”, remarcó la funcionaria francesa.

Lagarde aseguró que el FMI se rige por “esos principios rectores”, y subrayó que “depende de la gente de cualquier país decidir su futuro”. La directora reconoció que el Fondo actuó de manera “más flexible” con Argentina porque en algunas ocasiones deben “cambiarse los elementos de los programas”.

Aumentamos el volumen de financiamiento necesario para poder enfrentar la deuda e hicimos una política monetaria más estricta, que es el ancla del programa”, afirmó.