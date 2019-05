Confirman a Bonadio en la causa de los cuadernos

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó al juez Claudio Bonadio al frente de la denominada “causa de los cuadernos”, al rechazar un recurso presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que buscaba apartarlo del expediente.

En una votación dividida, el tribunal rechazó el recurso de Casación formulado por el abogado Carlos Beraldi contra la decisión de la Cámara Federal porteña que negó la recusación planteada contra Bonadio.

“Los argumentos traídos por la defensa no han logrado demostrar la presencia de elementos objetivos que permitan sospechar la falta de imparcialidad del magistrado”, sostuvieron los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone que votaron por rechazar el recurso.

El abogado de la ex presidenta sostuvo que la causa de los cuadernos tuvo problemas de origen y aseguró que debió haber sido enviada a sorteo, en lugar de quedar radicada en el juzgado de Bonadio, quien se la quedó invocando elementos de conexidad subjetiva y objetiva con la caso conocido como Gas Licuado.