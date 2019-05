El empleo privado cayó en abril un 2,6% interanual

El empleo registrado privado cayó en abril 2,6% interanual, con bajas en todos los estratos de tamaño de empresas y casi en la totalidad de los rubros analizados, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que difundió el Ministerio de Producción y Trabajo.

El informe, que refleja el comportamiento del empleo registrado en empresas de 10 empleados o más en los principales aglomerados urbanos, precisó que la cantidad de trabajadores retrocedió en abril 1,7% en el interior del país, mientras que en el Gran Buenos marcó una merma del 2,9%.

Además, la cartera que conduce Dante Sica dio a conocer los datos de marzo pasado del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), en el que se perdieron un total de 268.300 puestos de trabajo respecto a igual mes de 2018, sumado el sector privado y la administración pública, lo que representó una caída del 2,2% interanual.

En particular, en el sector privado en marzo pasado hubo 207.700 trabajadores menos que en marzo de 2018, con un retroceso del 2,4%.

El subsecretario de Desarrollo y Planificación, Bernardo Díaz de Astarloa; y la directora de Análisis y Estadística, Belén Rubio, dijeron ayer a la prensa que la mejora del mercado laboral en el corto plazo dependerá de “qué pasé con la actividad económica”.

La Encuesta de Indicadores Laborales de abril reflejó que el empleo registrado en empresas de 10 empleados o más se redujo en todas las ramas de actividad con excepción de servicios comunales, sociales y personales, un rubro considerado de carácter estacional relacionado con el empleo docente.

En la construcción bajó 7,5%, en la industria 4,5%; y en comercio, restaurantes y hoteles la caída fue del 4%.

Las expectativas de las empresas en materia de empleo mostraron en abril que el 88% no prevé cambios en su dotación de personal, con una mejora de 4 puntos porcentual respecto al mes previo; mientras que el 5,5% confía en aumentar su dotación en los próximos tres meses y el 6,5% proyecta una disminución.

En abril, sobre un total de 12 aglomerados urbanos relevados, 11 mostraron resultados negativos respecto a igual mes del año anterior. La única excepción fue Mar del Plata, que marcó una mejora de 1,4% explicada por el rubro pesca.

De esta forma, durante el cuarto mes del año el empleo en empresas privadas cayó 2,6% en el Gran Córdoba, 3% en el Gran Paraná, 3,3% en el Gran Jujuy, 4,9% en el Gran Resistencia y 2,9% en el Gran Rosario.

En Producción y Trabajo dijeron que la Encuesta de Indicadores Laborales es esencialmente urbana y no contiene datos de la región patagónica, por lo que no refleja la mejora que registra en materia de empleo Vaca Muerta, en Neuquén.

Sí lo hace, en cambio, el Sistema Integrado Previsional Argentino, que mostró en marzo un crecimiento de los asalariados registrados del 5% interanual en Neuquén, gracias a la creación de alrededor de 6.000 nuevos empleos en minas y canteras.

De esta forma, sobre el total de 24 distritos relevados, solo dos cerraron marzo con resultados positivos, mientras que en los 22 restantes se produjeron bajas en las que se destacaron Tierra del Fuego (-11%), Catamarca (-7,6%), Chaco (6,6%) y Formosa (6,4%).