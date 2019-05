Admiten que Macri podría “desistir”

“Es una decisión de él. Es un buen dirigente. Los que le piden que desista nunca participaron de una campaña. Yo lo veo decidido a ser candidato, pero sí él piensa que su candidatura no es buena no tendrá problema en desistir. Es realista”. Con esa frase, el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, asesor estrella del presidente Mauricio Macri, reconoció que su jefe podría renunciar a ser candidato a su reelección.

En diálogo con el diario brasileño O’Globo, Durán Barba admitió que está “preocupado” porque “no es fácil” un triunfo electoral de Cambiemos aunque sostuvo que todavía es “optimista”. “La elección no será definida sólo por eso (la economía). Cristina asusta y Macri decepcionó. Creo que a la hora de votar el miedo será mayor que la decepción”, se sinceró. Se trata de la primera vez que en el entorno más cercano del líder del PRO admiten públicamente que el gobierno “decepcionó”.