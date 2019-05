Hugo Moyano advirtió al Gobierno: “Seguiremos con los paros si sigue con estas políticas”

En el marco de la quinta medida de fuerza convocada por la CGT contra el Gobierno de Mauricio Macri, el líder de Camioneros, Hugo Moyano disparó contra el Ejecutivo y advirtió: “Seguiremos con los paros si siguen con estas políticas”.

El líder de los camioneros fue el gremialista que más presionó a la central obrera para realizar la protesta contra Cambiemos. Acompañado de otros sindicalistas, Moyano aseguró: “La contundencia de este paro demuestra el rechazo de los trabajadores a las políticas económicas que generan pobreza en la Argentina“.

Además, Moyano apntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y sostuvo que “estos paros no se hacen por caprichos sino por necesidad. Bullrich dice lo que se pierde por un paro, pero no dice lo que los laburantes aportamos con el mínimo no imponible mientras ellos pasean de un lado a otro“.

Al ser consultado sobre el futuro del movimiento obrero, Moyano reclamó al Gobierno que modifique sus políticas económicas: “Es difícil explicárselo a quien nunca pasó hambre y se la gastó en los casinos. Ojalá entienda este mensaje. La alternativa la tenemos en octubre: los trabajadores que se equivocaron en 2015 no lo volverán a hacer ahora“.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, indicó que de millones de calles que hay en el país “sólo” cortaron “seis o siete”, y agregó: “En vez de ocuparse del tránsito debería resolver los problemas de los argentinos”.

En tanto, Daniel Catalano, referente de ATE, explicó: “No hay que discutir si el paro es o no enorme sino la imposibilidad de organizar la vida con salarios de entre $8.000 y $12.000. No tenemos la garantía de tener las comidas diarias necesarias. Necesitamos un salvataje económico. Ojalá que Macri escuche a los trabajadores y no a los mercados“.

Por su parte, el intendente de Merlo y vicepresidente del justicialismo bonaerense, Gustavo Menéndez, destacó el alto “acatamiento” del paro en el distrito y añadió: “Tenemos un fenómeno nuevo: los trabajadores que están en blanco, pero son pobres. No puedo creer que el Presidente, que habló recién por televisión, no le haya dado una respuesta a los trabajadores. Los derechos se ganan en las calles. Ojalá que 2019 sea el último año gobernado por el neoliberalismo”.