Alternativa Federal avanza hacia su elección primaria

Los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Salta, Juan Manuel Urtubey; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el senador nacional Miguel Angel Pichetto decidieron inscribir a Alternativa Federal para las próximas elecciones presidenciales con candidato propio, que surgirá de las Paso del 11 de agosto.

Asimismo, Alternativa Federal dispuso “invitar a todos aquellos que quieran aportar a la construcción de una alternativa al fracaso de Macri”, según publicó Massa en sus redes sociales al término de la reunión.

Agregó que “habrá designación de apoderados de los candidatos para la conformación del frente electoral”.

Y que “los candidatos a legisladores serán decisión de las provincias y los candidatos a presidente tendrán la misma lista”.

Aunque la ausencia de Roberto Lavagna fue una muestra de su portazo, los referentes ayer reunidos en Córdoba no descartaron que finalmente sea incluido en la primaria.

Consultado sobre el ex ministro de Economía, Pichetto aclaró que no analizaron su precandidatura, aunque afirmó: “Hemos abierto la participación a todos, sin exclusiones”.

En tanto que Massa recordó que mañana se realizará el congreso del Frente Renovador, en el que espera el apoyo de su partido para participar como precandidato a presidente en Alternativa Federal.

Y Urtubey precisó que buscan “superar esta grieta que representan Cambiemos y Unidad Ciudadana”.