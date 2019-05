Pidieron tres años de prisión para Boudou en el juicio por un auto

El fiscal federal Abel Córdoba pidió que se condene a tres años de prisión al ex vicepresidente, Amado Boudou, en el marco de la causa en la que se lo juzga por la supuesta falsificación de la documentación utilizada para la transferencia de un auto, informaron fuentes judiciales.

El fiscal formuló el pedido de condena para el ya detenido ex vicepresidente ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 en el marco de los alegatos por el caso de la documentación trucha que se juzga junto con otro hecho: el de las supuestas irregularidades en la compra de vehículos de alta gama cuando era ministro de hacienda. La fiscalía también pidió penas de tres años de prisión para la ex pareja de Boudou, Agustina Seguín; para la titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, María Graciela Taboada de Piñero, y el gestor, Alberto Soto.