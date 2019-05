Padilla defiende la investigación y el Consejo analiza su conducta

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, defendió la investigación que lleva adelante en el denominado caso D’Alessio por una supuesta extorsión a un empresario, mientras el Consejo de la Magistratura dispuso avanzar con una denuncia en la que se analiza su conducta en relación al mismo expediente.

“Por más de que me quieran vincular con un sector o con otro, me tengo que atener a las pruebas, y pocas veces he encontrado tanta prueba como en este expediente”, sostuvo Ramos Padilla en una entrevista al canal de noticias TN antes de ingresar a su despacho en Dolores.

Luego, el Consejo de la Magistratura aprobó avanzar en la investigación de las denuncias presentadas contra el juez de Dolores, entre las cuales se destaca una formulada por el representante del Poder Ejecutivo ante ese organismo.