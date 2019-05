Las tres vidas de Gómez Centurión

Propio de una campaña, Juan José Gómez Centurión luce muy ajetreado estos días. "Tengo tres vidas -dice sonriendo-, la primera como militar, la segunda como funcionario de Cambiemos y la de ahora como candidato presidencial, expresó.

Juan José Gómez Centurión se fue de Cambiemos porque "no se concretaron propuestas enunciadas para transformar la Argentina". En esta última vida puso en marcha el frente NOS por la primera palabra del Preámbulo.

En materia económica, el candidato a Presidente de la Nación por el frente NOS afirma: "Hoy sorprendemos al mundo como un país desastroso. El problema económico es una crisis sistemática que ocurre cada diez años en la Argentina. Es producto de una clase dirigente que no termina de hacer en el país lo que hay que hacer".

Y destaca que "cada vez que los gobiernos toman deuda, vienen con un regalito: agenda sobre el aborto, o una base militar extranjera en la Patagonia. No hay que tomar más deuda. Hay que bajar impuestos, reducir el gasto político, el gasto público y generar empleo. A partir de allí, promover el crecimiento y el desarrollo, atender la Educación, la Salud, la Seguridad y la Defensa".

-¿Qué opinión tiene sobre la actualidad preelectoral?

-Hay un juego de dirigentes, de medios de difusión, de consultores y encuestadores. Hay dos espacios políticos enfrentados. Cada uno de los dirigentes que los lideran tiene más del sesenta por ciento de imagen negativa. Cualquiera sea el ganador, no podrá gobernar. Las respectivas campañas están basadas en el miedo y en el descarte; no en la propuesta política. Nosotros la tenemos y la estamos dando a conocer.

-¿Cuál es punto de vista sobre un tema polémico como el aborto?

-Abrir un debate sobre algo inconstitucional es como una especie de atajo político para debatir algo que nadie había pedido, que nadie había votado y que no estuvo entre los temas de campaña de Cambiemos. Personalmente, soy antiabortista; pero no me opongo al debate amplio, vía Legislatura Nacional. El derecho a la vida desde su concepción está asentado en la Constitución Nacional. Si alguien quiere cambiarlo, que convoque a una reforma de la Constitución. La Argentina está adherida a pactos internacionales, con la reforma constitucional de 1994, que concibe el comienzo de la existencia humana desde el mismo momento de la concepción. Se trata de una convicción de vida.

-¿Cuáles son los valores fundacionales del frente NOS?

-Entre los principales, defender a esa célula primaria de una sociedad, la familia, ya que sin ella no hay Patria. Defensa de las dos vidas, oposición a la ideología de género y el retorno a principios y políticas fundamentales que hicieron grande a la Argentina. El candidato continúa su periplo y está preparando un acto de lanzamiento para los próximos días en el que espera desarrollar estos puntos más exhaustivamente.