Prat-Gay, por un gran “acuerdo nacional”

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, quien participó ayer de la Convención Nacional de la UCR, advirtió que es necesario "resolver el error de no haber convocado a un gran acuerdo nacional al inicio de la gestión".

En esa línea aseguró que el país está "atravesando un momento muy difícil" y que el debate de la UCR pretende encontrar los caminos de "cómo revertir los resultados del último año".

"Se cometió un error al inicio de la gestión que fue no abrir el juego a otros sectores y no convocar a un gran acuerdo nacional. La magnitud de la tarea no permite pensar que un sólo partido o persona lo pueda hacer. Hay que resolver ese error", dijo Prat Gay.

Prat Gay dijo del gobierno que "hay cosas que se han hecho bien, pero muchas otras que faltan".

"Hay una efervescencia en la UCR que no tuvimos hace cuatro años y que está pidiendo otra forma de manejarse. La gente la está pasando mal, por eso creo que hay que cambiar. Pero esto no se reduce a personas", manifestó Prat-Gay.

Sobre si acordaba con que el presidente Mauricio Macri se abstenga de buscar la reelección y sea otro el candidato de Cambiemos, dijo que "no es un momento para poner el foco en las personas".

"Si pensamos que el problema es una sola persona es una manera de engañarnos. Acá hace falta un programa, un conjunto de ideas, ofrecerle a otros espacios políticos algunos ejes de políticas de Estado y a partir de ahí veremos quién es la mejor persona para encarar esos desafíos", afirmó.