Cristina llamó a un pacto social

La fórmula de precandidatos presidenciales del peronismo kirchnerista, compuesta por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, realizó en Merlo su primer acto de campaña en conjunto. Durante el encuentro, convocado para la reinauguración de la quinta municipal, la exmandataria reiteró su llamado a un "gran pacto social" y luego cedió la palabra a Alberto Fernández, quien comparó la situación actual con la de 2003, cuando asumió como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

“Me siento obligada a cambiar este presente", dijo la expresidenta, en un breve discurso desde el predio municipal, que pasará a llamarse Néstor Kirchner luego de una serie de refacciones. "¿Qué fue lo que nos pasó en este presente tan dramático que vivimos? Tenemos que recuperar el espíritu del bicentenario: había trabajo, educación y futuro", dijo al recordar lo que consideró la situación del país en 2010. "Lo podemos hacer y lo tenemos que hacer. Pero dos dirigentes no podrán hacer todo", agregó.

La ex presidenta pidió a los militantes que "no esperen que dos dirigentes puedan hacer todo" y llamó "a celebrar un reencuentro y un contrato social. Creo que el entre todos también va a exigir de la participación de distintos dirigentes y espacios, no solo políticos y partidos, sectores económicos y empresarios, medios de comunicación".

Alberto Fernández y Cristina Kirchner subieron al escenario junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. El ex jefe de Gabinete, emocionado hasta las lágrimas al recordar a Néstor Kirchner, saludó repetidamente a los militantes.