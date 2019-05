Alternativa Federal visitó a Macri en pleno tironeo con Lavagna

Después de Juan Schiaretti, ayer Miguel Pichetto y Juan Manuel Urtubey completaron una serie de visitas a Mauricio Macri, en momentos de tires y aflojes entre el presidenciable Roberto Lavagna y el espacio que los gobernadores y el senador peronistas encabezan junto a Sergio Massa, Alternativa Federal.

El jefe del bloque de Senadores del Justicialismo y el ex ministro de Economía mantuvieron ayer a la tarde una reunión para intentar mantener a flote Alternativa Federal, compuesto por un sector del peronismo no kirchnerista.

El encuentro duró poco más de media hora y se llevó a cabo en el despacho del rionegrino, en el segundo piso del Palacio Legislativo.

La presencia de Lavagna fue tomada como un gesto de recomponer Alternativa Federal, luego de que el propio precandidato presidencial diera el miércoles a la noche por terminada su presencia en ese espacio, que también integran el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el de Salta, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa.

El precandidato presidencial había anunciado su separación de Alternativa Federal diciendo que era “un capítulo cerrado”.

Antes de esa reunión en el Congreso, Pichetto se reunió con Macri.

Una versión trascendida en la prensa metropolitana ayer, da cuenta de que el Jefe de Estado había asegurado ante el Gabinete que “necesitamos 100 Pichettos en la Argentina”.

Macri destacó que Schiaretti y Pichetto son “dirigentes confiables” que “cumplen” con lo que dicen.

Según confiaron fuentes al tanto de la reunión, que se realizó en la Quinta de Olivos, Macri y Pichetto, el legislador le contó el saldo de las reuniones que mantuvo en EE.UU. con inversores, cuando viajó para participar en un panel en la Universidad de Columbia. Y en coro, desde ambos entornos negaron haber hablado sobre política electoral.

A la tarde el presidente recibió en Casa Rosada al gobernador de Salta, quien le presentó sus propios seis puntos para el consenso básico impulsado por el Gobierno para políticas de Estado a largo plazo.

Durante una hora de reunión en el despacho presidencial, Urtubey hizo especial énfasis en la problemática sobre la primera infancia y luego destacó la iniciativa del Gobierno de impulsar una mesa de diálogo “más allá de la contienda electoral”, para “trabajar” en un acuerdo institucional.

El gobernador salteño, quien ya fue recibido por el ministro Rogelio Frigerio semanas atrás, le entregó a Macri un documento con sus seis propuestas.

A este hilo de reuniones que comenzó el martes con Schiaretti en el despacho de Mauricio Macri y siguió ayer en doble turno, le quedaría cerrar con Sergio Massa pero la desconfianza que hay en el entorno presidencial hacia el tigrense evita por el momento que ese encuentro se produzca.

Medios porteños insisten en la versión de que el massismo es una vertiente que terminará decantando en el espacio que genere el tándem Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.

Entretanto, Urtubey ratificó que la posición de Alternativa Federal es que Roberto Lavagna participe dentro de ese espacio, al igual que el ex gobernador Daniel Scioli: “Si no quiere trabajar con el kirchnerismo o con el macrismo, claramente nosotros debemos darle la posibilidad de expresarse acá”.

“Hemos creado Alternativa Federal para darle un canal de expresión a los argentinos que quieren que cambie el Gobierno porque no están conformes y a los que no quieren volver al kirchnerismo. Esa es la razón de ser de nuestro espacio y es imposible plantear eso”, dijo al ser consultado por una eventual convocatoria K a Massa.