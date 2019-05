Cristina pidió faltar a la reanudación del juicio por Vialidad

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió autorización judicial para no concurrir el lunes a la nueva audiencia del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública.

La actual senadora nacional le pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que la juzga por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, no asistir al debate el lunes próximo ni en lo que resta de las audiencias de lectura de los requerimientos de acusación fiscal.

La solicitud fue presentada por su abogado Carlos Beraldi y tiene por objetivo que también se exima a la ex presidenta de la obligación de concurrir a las audiencias en las que se leerá la acusación de las querellantes Oficina Anticorrupción (OA) y Unidad de Información Financiera (UIF), explicaron fuentes judiciales.

Entre los argumentos, se aludió al deseo de evitar el necesario despliegue de seguridad que debe realizarse en el edificio y sus adyacencias en cada visita de la ex mandataria, algo que podría ser considerado por el Tribunal, según indicaron fuentes judiciales.

El abogado Beraldi se comprometió a salir de garante a la hora de notificar a Fernández de Kirchner del contenido, para lo cual ofreció llevarse su grabación en un pendrive para llevarlo a la senadora, quien luego dejará por escrito constancia de haber accedido al mismo. Cristina Kirchner comenzó a ser juzgada el martes último como supuesta jefa de una asociación ilícita con otros 12 imputados.