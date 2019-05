En Santa Cruz Alberto Fernández tuvo su primer encuentro con la militancia

En su primer acto tras anunciar la fórmula con Cristina Kirchner por Unidad Ciudadana, el precandidato a presidente Alberto Fernández, habló desde Río Gallegos, cuna del kirchnerismo, y con un discurso en el que abogó por la reconstrucción del país, pidió “dar vuelta la página” y aseguró que siempre escuchará a la expresidenta porque “es el centro político de la Argentina”.

Desde la sede de UPCN en Río Gallegos, acompañado por la gobernadora Alicia Kirchner y el vicegobernador Pablo González, el exjefe de Gabinete se mostró convencido de cuál es el camino a seguir y tras hablar de su relación con Néstor Kirchner, dijo: “Tengo una sola tranquilidad, a este problema ya entré y salí, sé que calles hay que transitar”.

“Para salir tenemos que aprender de lo que hicimos, me encanta esa consigna ‘vamos a volver’, porque nos llena de ganas de fuerza… pero ¿por qué vamos a volver?”, se preguntó al comienzo. "Vamos a volver para ser mejores… ser mejores que Macri no cuesta nada”, dijo, aclamado por la militancia.

Sin embargo, luego hizo autocrítica y planteó: “Tenemos que ser mejores de lo que fuimos. No puede pasarnos desaparecido que perdimos tres elecciones consecutivas y hay algo que no estamos sintonizando con alguna parte de la Argentina”, dijo.

“Me dicen que soy el Cámpora de Cristina. Me convirtieron en un tarado obediente. Nunca la convertí a Cristina en nada, Cristina es Cristina y nada puede cambiarla y tampoco yo soy un tipo obediente”, aseveró.

También aludió a las diferencias en el pasado con la actual senadora y reflexionó que “a Cristina y Alberto le pasó lo mismo que a miles de argentinos, un día se pelearon por la política”. “Cristina seguramente reflexionará sobre todo lo que pasó. Ella se da cuenta que la Argentina es otra. Lo bueno con Cristina es que recuperé una amiga”, celebró después.

Segundos después, y con un tono electoral bien fuerte de cara a las elecciones, afirmó: “Alberto y Cristina volvieron a reconstruir el equipo que alguna vez fue. Siempre voy a escuchar a Cristina porque es el centro político de Argentina”. En ese marco, pidió dar vuelta la página y lanzó: “Ahora hay que construir el país que se ha destruido. Hace falta que lo construyamos juntos, salgamos a convocar a todos”.

En otro tramo de su discurso, hizo un paralelismo con la Argentina en el 2003 y aseveró: “Por momentos siento que esto es mucho peor que el 2003. Duhalde había apagado el incendio. Nosotros tuvimos un enorme trabajo de reconstrucción. No teníamos la inflación de hoy”.

También aludió a la deuda y analizó que “hoy técnicamente estamos en default”. “Hoy la deuda con el fondo es superior al 35%. La Argentina que necesita dólares, no lo va a lograr si no hace que el 40% de la maquinaria industrial se ponga en movimiento, si no hacemos algo porque el consumo aparezca en Argentina, porque así es como se consiguen los dólares, produciendo y exportando”.