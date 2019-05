“Caminen y escuchen”, pidió Vidal a los denominados “sin tierra”

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal les pidió a los candidatos del oficialismo denominados "sin tierra", es decir que son comunas administradas por la oposición, que "caminen, escuchen y estén bien cerca de los problemas de la gente", informaron fuentes del oficialismo.

Vidal y su jefe de Gabinete, Federico Salvai, delegaron en Alex Campbell -subsecretario de Asuntos Municipales- la tarea de coordinar políticamente a aquellos referentes de distritos donde no gobierna Cambiemos y que buscarán disputar las intendencias al peronismo en octubre tanto en el interior bonaerense como en el Conurbano.

"Por pedido de María Eugenia (Vidal) y de Federico Salvai venimos juntando a nuestros referentes y futuros intendentes en el Foro del Cambio para ir construyendo y trabajando en equipo en los 66 distritos donde no gobernamos", dijo Campbell.

"Se va a ver ahora reflejado todo ese esfuerzo y preparación de los equipos para encarar una campaña donde lo más importante va a ser estar cerca de la gente, cerca de los problemas, escuchando y dando la cara", apuntó.

Ministros nacionales y provinciales, concejales y referentes distritales intentarán aportar votos a Cambiemos en los próximos comicios en territorios comandados por el Partido Justicialista.

El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro, buscará desterrar al peronismo en La Matanza, que actualmente está representado por Verónica Magario. Abogado, fue director general de Cultura y Educación bonaerense y subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente en la Ciudad.

Entre los principales casos, se destaca el actual ministro de Desarrollo Social bonaerense y ex asesor en Villa Ballester, Santiago López Medrano, peleará por la intendencia de San Martín, actualmente gobernada por Gabriel Katopodis, mientras que el concejal de Escobar Leandro Costa acaba de lanzar su candidatura para jefe comunal de ese distrito.

En tanto, el actor Segundo Cernadas y el periodista y abogado Luis Otero son las propuestas de Cambiemos: el primero pretende derrotar a Julio Zamora en Tigre mientras que el segundo aspira a suceder al actual jefe comunal peronista Jorge Ferraresi, que está hace dos períodos al frente de Avellaneda.

En paralelo, Lucas Delfino, subsecretario de Relaciones Municipales del ministerio del Interior y concejal en Hurlingham desea desbancar a Juan Zabaleta de ese distrito en los comicios de octubre; así como Jesús Cariglino tiene la aspiración de volver a gobernar Malvinas Argentinas, que en la actualidad comanda el kirchnerista Leonardo Nardini.

Ezequiel Pazos es concejal y Subsecretario de políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social. En Cambiemos afirman que posee "una vasta experiencia en el campo político y social" para competir contra uno de los barones del Gran Buenos Aires, Mario Ishii, en José C. Paz.

Entre las mujeres que pelearán para quedarse con municipios gobernados por el peronismo se encuentran las abogadas Julia de Paola -la vicepresidente de la UCR de Mercedes- y Agustina Ciarletta -coordinadora de los Centros de Referencia del Ministerio Desarrollo Social- por San Fernando. La primera disputará la intendencia que ahora dirige el dirigente de La Cámpora Juan Ustarroz y la segunda contra el histórico Luis Andreotti.

A la vez, Carlos Regazzoni, el concejal y ex director del PAMI, será el postulante del oficialismo para Almirante Brown. Médico graduado y doctorado en la Universidad de Buenos Aires, se desempeña en cargos públicos desde 2007.