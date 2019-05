El precandidato presidencial Alberto Fernández advirtió que él no es Héctor Cámpora “ni Cristina (Fernández de Kirchner) es (Juan Domingo) Perón”, y aseguró que si resulta electo jefe de Estado en los comicios generales “tomará las decisiones pero sin prescindir” de la ex mandataria.

“Ni yo soy Cámpora ni Cristina es Perón. Además ella lo sabe porque un día renuncié y estuve diez años confrontando políticamente”, remarcó Fernández en una entrevista que publicó el diario Página/12 y en declaraciones a otros medios de comunicación en una improvisada rueda de prensa.

De esta forma, el ex jefe de Gabinete salió al cruce de quienes pretenden establecer un paragón histórico entre Cámpora, candidato ganador del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) en las elecciones del 11 de marzo de 1973 y Perón, el líder del Justicialismo que, tras 18 años de proscripción del movimiento que fundó, propuso a ese dirigente para una Presidencia de transición que se extendió solo 73 días, hasta que regresó al país y fue elegido en nuevos comicios.

El anuncio de la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner cosechó hasta ahora el apoyo de ocho gobernadores del PJ: Carlos Verna (La Pampa), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Juan Manzur (Tucumán), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Domingo Peppo (Chaco).

“Lo que a muchos les cuesta entender es que dos personas que se aprecian y se valoran y se respetan un día pueden encontrar un punto de acuerdo para trabajar juntos como lo hicieron antes. Que Cristina me acompañe a mí me da mucha fuerza”, destacó el funcionario kirchnerista.

En ese marco, agregó: “Pasaron nueve años sin vernos, casi 10, ese tiempo hizo que el reencuentro haya sido un reencuentro donde recuperamos la amistad que habíamos tenido, el afecto, donde saldamos todo lo que nos cuestionamos, lo que nos permite trabajar con mucha confianza el uno con el otro. Me emocionó mucho, mucho, el ofrecimiento de Cristina”.

Al ser consultado por la prensa en la puerta de su domicilio, el precandidato presidencial destacó: “Tener a Cristina es como tenerlo a Messi y yo soy el nueve que hace los goles”.

“Muchos decían que ejercía una gran influencia sobre ella en esta etapa, ahora creen que soy un títere. Bueno, ni una cosa ni la otra son ciertas”, remarcó Alberto Fernández al ser abordado por los medios mientras salía de su departamento en Puerto Madero para pasear a su perro Dylan.

Luego, en una entrevista con la radio 750, Fernández llamó a “superar la lógica de la grieta” para poder tener un futuro y afirmó que “en la sociedad argentina todos tienen que tirar para el mismo lado”.

“Tenemos que aprender a respetarnos, no a tolerarnos, porque uno tolera lo que le da asco, pero hay que dar un paso más porque si seguimos así, como ahora, ningún país puede progresar. Argentina necesita que todos tiremos para un mismo lado”, señaló.