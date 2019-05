La postulación de Cristina a la vicepresidencia sorprendió a oficialistas y opositores

"Me parece que hay una comprensión de que el escenario de la grieta lastima a la Argentina y que debe salirse de ahí. El enorme desafío que tenemos es construir una nueva mayoría, ganarle al Gobierno y darle a los argentinos un nuevo Gobierno", sostuvo el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

El referente de Alternativa Federal se refirió a la figura de Alberto Fernández, que será el precandidato a Presidente por el kirchnerismo: "Tengo respeto por Alberto, trabajó mucho tiempo alrededor de nuestro espacio, tuvimos y tenemos una mirada crítica y no creo que haya cambiado de opinión respecto a un montón de medidas que tomó el anterior Gobierno".

"No sé cuál es la motivación, tampoco me corresponde analizarlo, ni conozco la estrategia electoral de Unidad Ciudadana", señaló el tigrense, quien evitó profundizar sobre la postulación de Cristina Kirchner.

Por su parte, el precandidato presidencial Daniel Scioli señaló que en la recta final del cierre de listas "empieza a haber definiciones en un sector en el cual había muchas dudas, especulaciones y conjeturas".

"Ella tomó una decisión, como cada uno de nosotros iremos tomando decisiones", indicó el ex gobernador bonaerense, quien remarcó que "la democracia necesita alternancia".

A su vez, el diputado nacional y referente de La Cámpora Eduardo "Wado" De Pedro expresó: "Gracias Cristina por tu grandeza, por tu generosidad y por tu amor a la Patria. Fuerza Alberto Fernández, vamos unidos a recuperar un país para todos y todas!".

El diputado y referente del peronismo bonaerense Fernando Espinoza calificó el anuncio de la ex mandataria como "una muestra concreta de amor a la Patria" en el marco de la Semana de Mayo".

El secretario general de la CGT y líder del Sindicato de Sanidad, Héctor Daer, también se hizo eco de la noticia y envió sus saludos al flamante postulante: "Felicitaciones compañero Alberto Fernández por esta candidatura camino hacia la gran unidad del peronismo, convocando a todos ".

El ex presidente Eduardo Duhalde consideró que "es muy raro" y "sorprende enormemente" la definición de la fórmula y agregó: "Esto va a generar dificultades dentro del kirchnerismo, indudablemente, porque no es una figura descollante: es alguien que estuvo y después no estuvo".

Reacciones en Cambiemos

En tanto, por parte de Cambiemos se expresó el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, quien recordó la estrategia del PJ cuando Juan Domingo Perón estaba proscripto en 1973 y la posterior dictadura militar.

"En unas elecciones cada cual puede proponer su fórmula y es su derecho. Pero en Argentina cada vez que se bifurca el poder real del poder institucional la República se debilita. `Cámpora al Gobierno, Perón al poder´ terminó en (María Estela) Isabel (Martínez de Perón), (Jorge Rafael) Videla y la catástrofe", escribió el funcionario nacional en Twitter.

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, analizó la fórmula opositora y afirmó: "Lo que proponen es Jack el Destripador, que garantiza la impunidad de todas y todos (política y empresarios)".

Otro de los dirigentes oficialistas que se pronunció fue el diputado nacional del PRO Pablo Tonelli, quien planteó la posibilidad de que haya "un operativo clamor" para invertir los nombres de la fórmula opositora y advirtió que "está clarísimo que va a gobernar la ex presidenta" en caso de que el kirchnerismo gane las elecciones.

"Sorprende mucho. No termino de entender bien. Alberto Fernández no es un candidato atractivo para el electorado. No me imagino a Cristina en un rol secundario, tocando la campanita en el Senado", manifestó el consejero de la Magistratura.