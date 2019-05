Declaraciones de Fernández

El flamante precandidato a la presidencia Alberto Fernández advirtió anoche que "se necesita el esfuerzo de todos para sacar a la Argentina de una crisis inconmensurable".

"Soy alguien que conoce como construir", expresó Fernández poco después de que Cristina Kirchner anunciara, en su forma sorpresiva, su precandidatura a presidente y la propia en el segundo lugar en la fórmula.

"No esperaba terminar acá, pero las circunstancias determinaron que termine acá", expresó Fernández a la prensa en la puerta de su domicilio, en el barrio porteño de Puerto Madero, a la vez que expresó su confianza en poder conducir a la Argentina en un contexto de grave crisis.

En ese sentido recordó su gestión como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner poco después de la grave crisis de 2001: "Ya lo hicimos en 2003, conozco como hablar con el Fondo (Monetario Internacional). No me asusta", sostuvo.